

◆盤勢分析

1. 在蘋果股價上漲 2.1% 的激勵下，帶動科技股走高，NASDAQ 上漲 0.65%、SOX 上漲 0.45%，S&P 500 收高 0.28%、道瓊收高 0.21%，美股結束連續四天的跌勢。美股近期稍稍回檔後，技術面 20 日均線沒有跌破，且 20 日均線持續走揚，美股短、中多格局不變。

2. 美國升息一碼，使得美股震盪走低，惟亞股影響有限，週四普遍開於平盤附近後即震盪走高，台股跟隨著亞股開平震盪走高，金融類股指數再創波段新高，非金電水泥、塑化、造紙、百貨表現較佳，電子則是僅有個股表現，終場指數上漲 60 點，漲幅 0.55%，收在 11034.19，成交金額放大至 1231.65 億元。

3. 觀察台股技術面，9 月上旬回測走揚的年線獲得支撐稍事整理後，加權指數於近一週展開上攻，惟上攻過程中量能沒有放大，且型態 11200 附近有大壓，預料台股難脫大區間整理格局，下檔支撐仍在持續走揚的年線，目前約在 10825 附近，上檔壓力在今年以來數次高點 11200 附近的型態大壓。短線由於短期均線剛剛走揚、日 KD 指標持續偏多，預料短多仍有空間，惟一旦指數接近 11200 型態大壓區，恐將出現獲利了結賣壓，操作策略宜採短多，惟逢高必須站在賣方。在籌碼面部份，外資 + 128.46 億元、投信 - 1.49 億元、自營商 - 11.19 億元，三大法人合計買超 115.78 億元。

4. 在盤面結構部份，電子 + 0.37%、金融 + 0.78%、非金電 + 0.73%、櫃檯市場 - 0.63%，近期三大區塊中電子股持續是最弱勢者，櫃檯市場於週四甚至呈現下跌，週四僅有部份權值股，以及零星個別族群 PCB、NB、工業電腦與部份 IC 設計稍有表現；金融類股指數持續創下波段新高，且持續有不少指標性個股創下新高，佔大盤成交比重仍在控制中，金融股短、中多格局不變；至於非金電，近期持續表現強勢，水泥、內需、塑膠、紡織、造紙是盤面主軸，近期在電子股表現相對弱勢情況下，預料非金電個別族群或有表現空間。

5. 在電子股部份，近期持續是盤面最弱勢的區塊，週四僅有部份權值股 2330 台積電、3008 大立光、2308 台達電稍有表現，族群亦是零星表現，例如 PCB、NB、工業電腦與部份 IC 設計，PCB 指標股 5340 建榮、6278 台表科，操作上留意 3037 欣興、3189 景碩、4927 泰鼎 - KY；NB 相關或可留意 2324 仁寶、2356 英業達、2357 華碩、2353 宏碁；工業電腦指標股 2395 研華，操作上留意 6160 欣技、6245 立端；部份 IC 設計指標股 3141 晶宏、5299 杰力，操作上留意 3034 聯詠、5269 祥碩、2379 瑞昱。

6. 報載 2308 台達電強化電動車佈局，將是台灣首家參與 E100 業者，將提供充電設施，目前營收比重仍低，惟未來具成長暴發力。2308 台達電 8 月合併營收 214.57 億元創下新高，預期 9 月營收或有機會持續向上，短線持續是盤面相對強勢的電子權值股，短多走勢或有機會延續。

7. 在金融股部份，金融類股指數持續創下波段新高，且持續有不少指標性個股創下新高，例如 2801 彰銀、2880 華南金、2881 富邦金、2883 開發金、2885 元大金、2891 中信金、2892 第一金，佔大盤成交比重 6.18% 仍在控制中，金融股短、中多格局不變。在金融類股佔大盤成交比重沒有失控接近或超過 10% 前，金融類股持續有表現空間，一旦比重過大，則必須提防過熱拉回。

8. 至於非金電，近期持續是盤面相對強勢的區塊，水泥、內需、塑膠、紡織、造紙是盤面主軸，近期在電子股表現相對弱勢情況下，預料非金電個別族群或有表現空間。水泥股近期在中國水泥報價上揚的激勵下，1101 台泥、1102 亞泥持續是盤面焦點；內需股指標股聚焦於 2912 統一超，操作上留意 1216 統一、5903 全家、2915 潤泰全、9943 好樂迪；塑膠股在國際原油維持高檔強勢整理下，指標股 6505 台塑化、1310 台苯，操作上留意 1301 台塑、1326 台化、1312 國喬；紡織股焦點在 1402 遠東新、1447 力鵬、1459 聯發；造紙指標股 1904 正隆，操作上留意 1907 永豐餘。

