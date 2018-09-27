大發地產(06111-HK)：取消預售尚處溝通探討階段 U+A0市場無需過於恐慌

於今年4月向港交所遞交主板上市申請後，立足上海紮根長三角地區的中國內地房地產開發商大發地產 (06111-HK) 近日通過上市聆訊，9月27日，大發地產在港就上市舉行記者發布會，董事會主席葛一陽攜一眾高管出席並答記者問。

27日新鮮出爐的招股資料顯示，大發地產此行IPO預計合共發售2億股新股，當中90%為國際配售，10%於香港公開發售。公司計劃於明起至下周四（2018年9月28日至2018年10月4日）招股，每股發售價介乎3.28元（港元下同）至4.98元之間，以每手1000股計，入場費5030.18元。

大發地產預期股份定價日為10月4日，並預計將於10月11日正式在港交所主板上市買賣。獨家保薦人及獨家全球協調人建銀國際，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人建銀國際、招銀國際、首控證券及原銀證券。

集資金額方面，以招股價中位數4.13元計，大發地產此次股份發售所得款項凈額約為7.26億元，其中約60%公司擬在上市後一年內用作開發大發地產現有物業項目，即大發融悅東方（蕪湖）及凱澤錦園的建設成本；約30%擬用於償還一家資產管理公司的兩年期借貸人民幣5.3億元的大部分，而大發地產預期將動用經營所得營運資金以償還差額約人民幣3.12億元；及約10%將用作一般營運資金。

對於近日市場熱傳即將出台的內地房地產業取消預售相關政策看，大發地產主席葛一陽在發布會上就指，政府對房地產業出台的各項調控政策都是有原因的，作為地產商而言應該積極擁護與支持政府的相關政策；而對於大發地產自身而言，葛一陽表示集團有完整研究團隊對相應城市目錄定期跟蹤，相信集團有足夠的能力處理及應對來自政策層面的變動。

另一方面，葛一陽也表示堅定看好房地產市場，他指內地房地產市場總量巨大前景廣闊；同時他也強調目前關於取消預售的政策僅處在溝通探討的階段，並指市場不必過於恐慌。

對於上市後的派息政策，葛一陽就指派息是一定要的，他表示公司盈利能力很強，未來大發地產派息水平會在行業平均水平之上，將比較樂觀。他言及2018年至2020年希望在爭取公司業績及利潤水平的穩健增長之外，也將努力為股東帶來更大回報。

文\彭小留

