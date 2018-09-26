國人退休準備不及格 過半數民眾憂存款不夠應付退休生活

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託商業銀行今（26）日舉辦「2018 臺灣家庭理財樂活享退指數大調查」發表會，調查結果顯示，臺灣家庭樂活享退指數僅獲 51.3 分，較去（2017）年下降 1.2 分，創 3 年新低。逾半數受訪者認為，自己到退休時所累積的金錢，不夠應付退休後的生活開銷，與 2017 年相比，擔心「準備退休金額不足」的比例增加 5%，顯示國人退休準備度下降。

調查報告顯示，從年齡層觀察，40 歲至 49 歲民眾不論在退休規劃的足夠度、信心度或滿意度，分數都比 50 歲以上的族群低。不論那個年齡層，家庭月收入新臺幣 8 萬元是重要指標，8 萬元以上者，「退休規劃滿意程度」、「退休準備足夠程度」與「退休過理想生活信心程度」的三大構面分數普遍較家庭收入低於 8 萬元者來得高；近七成家庭月收入低於 8 萬元者認為，所累積的金錢不夠應付退休開銷。

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠提醒，「財富」是打造樂活享退人生的基礎，常見的退休規劃三大迷思，包含低估退休花費、理財工具過於保守與醫療規劃不全，許多人誤以為退休前後的生活開銷差不多，忽略醫療、旅遊等額外支出，輕忽高齡者面臨的慢性病或重大疾病照護需求。

楊淑惠表示，越早開始累積財富並培養紀律投資習慣，每月需存的錢越少，也有時間的複利效果。累積財富的另一重點是專款專用並定期檢視，建議民眾不妨打造「1+3」資金池，除了原本儲蓄池外，針對退休、醫療與傳承等需求另準備資金池，依照不同目的將資金撥入專屬帳戶。

值得注意的是，楊淑惠特別提醒，若存完退休金、再存買房資金、接著存子女教育金，恐延宕財富規劃，採多元目標並進、專款專用才能有效累積財富。

此外，中信銀行根據不同世代提出規劃建議，35 歲至 40 歲的青壯年忙於家庭開銷與子女教育金，需培養儲蓄與投資習慣，採多元目標並進，做好家庭責任風險轉嫁與退休規劃準備。理財工具方面，建議使用高槓桿壽險保障之增額壽險或具穩健增值商品，如全球股票型基金、平衡型基金、目標到期基金、保本型基金，逐步累積退休金。

41 歲至 49 歲的壯年世代著重退休金準備，同步建構重疾、殘扶醫療防護網，可考慮利用主約搭配附約方式如增額壽險主約與醫療險附約，或透過兼具醫療保障與滿期金功能之還本醫療險、還本癌症險、還本重大疾病險等，除了有終身醫療保障外，還本金另可作為退休金來源。

50 歲至 59 歲準退休世代最擔心年老醫療開銷，亦重視資產傳承與預留稅源。針對年老醫療照護，可選擇殘扶險、長照險，或利用具穩健還本金與撥息商品自行創造醫療帳戶。資產傳承方面，建議選擇具身故給付之終身壽險，如還本終身壽險、增額終身壽險，透過保險金指定受益人方式，達到二代照護的目標。