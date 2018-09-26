國鼎生技新藥 降血脂二期試驗解盲達標

國鼎生技 (4132-TW) 今 (26) 日宣布，旗下新藥 Hocena (Antroquinonol) 二期臨床試驗降脂解盲結果，觀察受試者血中三酸甘油脂的變化，試驗結果顯示患者服用 100mg Hocena，達統計上顯著降低的效果。

總經理陳志銘表示，未來該新藥將會朝向新適應症非酒精性脂肪肝炎 (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) 二期臨床及授權邁進。

國鼎生技指出，Hocena (Antroquinonol) 二期臨床試驗中，觀察降低患者血液中三酸甘油脂的目的，在次要觀察目的，如動脈硬化指標、脂肪肝參數變化，以及低密度脂白膽固醇等，皆達到統計上顯著效果。

陳志銘表示，由於公司資金及資源有限，目前要繼續進行三期試驗可能會有困難，現階段朝向進行外界較為矚目的非酒精性脂肪肝炎 (NASH) 適應症二期試驗為主，將瞄準全球最大市場美國、歐洲為主要臨床試驗地區，並積極接洽國際藥廠授權，或是共同合作開發三期臨床試驗。

陳志銘表示，國鼎同步積極申請經濟部科技事業核准函，如果洽談藥廠授權順利，加上申請經濟部科技事業核准函核可，國鼎最快將 2019 年第 4 季到 2020 年第 1 季申請上市櫃，募得市場資金。