〈中信金法說〉上半年獲利年增12.9% 金金併海內外都會研判 併購腳步不會停

中信金 (2891-TW) 今 (15) 日召開第二季法說會，在「銀行 + 壽險」雙引擎逐步成形下，上半年稅後純益 219.02 億元，年增 12.9%，每股稅後純益 1.12 元。外界關注對「金金併」的態度，總經理吳一揆表示，「併購」一直都是中信金成長的一部分，只要對整體獲利有加分，無論國內、外個案都會仔細研判，併購腳步沒有停下來。

中信金上半年稅後純益 219.02 億元，年增 12.9%，每股稅後純益 1.12 元。中信金上半年獲利中，金雞母銀行子公司獲利貢獻度占比 73%，其中海外貢獻銀行獲利過半；壽險子公司台灣人壽則成長強勁，上半年累計稅後純益較去年同期大幅成長 62%，獲利貢獻佔金控比重為 31%，中信金「銀行 + 壽險」雙引擎逐步成形。

中信金稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 14.75%、稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.8%；截至 6 月底，金控資本適足率 123.6%、銀行資本適足率 14.1%、壽險資本適足率 318%。

中信銀核心獲利中，第二季淨利息收入年增 10.6%、季增 3.1%，手續費收入雖呈季減 20%、但年增 0.5%。

對於手續費收入下滑，中信金表示，由於第一季全球金融市場呈現多頭狀況，使得財管基期較高，導致第二季衰退；另外，信用卡業務也因 LINE Pay 卡的點數兌換減少，導致收入減少。

不過，中信金強調，LINE Pay 卡仍帶動中信銀信用卡循環餘額與消費金額，有助利息收入；且因會計制度的改變，未來信用卡手續費減少應該是趨勢，對該行來說，透過 LINE Pay 卡帶進的新客戶創造保險、基金等各項產品協銷收入，整體貢獻仍是賺錢。

壽險子公司台灣人壽部分，台灣人壽 2018 年上半年總保費 (TP) 達 1315.38 億元，市占率 7.5%，初年度保費 (FYP) 為 686.78 億元，市占率 9.7%，業界排名第五名。因投資收益增加，年化總體投報率上揚至 4.02%，年增 19 基點，上半年年化避險成本也下滑至 113 基點，責任準備金成本持續改善。

至於對整體景氣及美中貿易戰看法，吳一揆表示，下半年全球景氣在美國帶動下，景氣還是會適度擴張，預期貿易戰對經濟面不至有很嚴重的打擊，美國應該只是藉與單一目標國的談判，取得最大利益，貿易戰不致於打到頭破血流、深不見底，預期未來六個月到一年應該會適可而止。

此外，近期傳出土耳其金融危機，吳一揆也表示，中信金僅有壽險子公司有 41 億元曝險，占總資產比重相當有限，且亞洲國家體質都較亞洲金融風暴時期好上許多，預期風暴只會侷限在區域，不會影響亞洲國家。

至於外界關切的「金金併」，吳一揆說，過去以來，「併購」一直都是中信金成長的一部分，「金金併」是政府立意良善的政策，有助於產業發展，只要對整體獲利有加分，無論國內、外的個案，中信金都會仔細研判，併購腳步沒有停下來。