〈中信金法說〉發展純網銀不缺席 不限台灣 也將瞄準印尼、菲律賓

中信金 (2891-TW) 今 (15) 日舉行法說會，面對純網銀的布局，總經理吳一揆表示，純網銀是趨勢，中信金不會缺席，也不一定侷限在台灣設立，有可能評估國外，吳一揆特別點名印尼、菲律賓兩國，是發展純網銀的極佳市場，不排除透過中信銀當地據點自建或買進當地機構以發展純網銀。

金管會將開放純網銀兩張執照，除了中華電與一銀、兆豐合組的「國家隊」，國票金與樂天也早已宣布攜手，目前唯獨 LINE 還在尋找結盟的金融業者，由於中信銀行 LINE 已有 LINEPay 卡合作成功的經驗，是否會再與 LINE 合作純網銀，一直都是外界關切的話題。

對此，吳一揆今日於法說會上表示，現今的經營零售方式已與過往不同，必須用新的科技和概念來改變銀行經營，而純網銀是趨勢，在韓國、日本、新加坡都已看到案例，大陸也發了五張純網銀執照，對下一世代的金融活動很重要，也更有普惠金融的概念，就算金融業投資純網銀須合併報表，可能會面臨 5 年不獲利的準備，但中信金不會缺席。

吳一揆進一步指出，中信要發展純網銀不一定侷限在台灣設立，也有可能評估國外市場，像印尼有 15000 個島、菲律賓有 7500 個島，修橋補路、造機場花費太大，但行動網路出現後可快速改進偏遠地方的經濟，也可以做普惠金融，就是發展純網銀的極佳市場，不排除透過中信銀當地據點自建或買進當地機構以發展純網銀。

至於 LINE，吳一揆表示，中信與 LINE 已有 LINEPay 卡合作成功的經驗，未來也不排除再度合作純網銀。