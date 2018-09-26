油價漲 志信1-8月毛利降 H2運輸業務看升 惟油價將影響成本

志信 (2611) 今(26)日召開法說會，志信董事長黃春發表示，針對未來將朝三方向邁進，一是強化運輸本業專長，提升營運效能；二是加強同業及異業策略合作，資源整合共享；三是多角化經營，提升經營優勢。志信總經理王勝雄表示，下半年運輸業務可望較上半年成長，主要是有接觸新客戶，不過油價上漲，將是影響成本關鍵。志信上半年每股盈餘約 0.02 元，今年前 8 月營收 6.18 億元，年減少 11.59%。志信表示，前 8 月營收下滑，主要受到飯店餐飲業的營收貢獻減少，至於前 8 月營運受到油價上漲，毛利率表現也較去年同期壓縮。



志信指出，運輸事業為未來成長動力，由於兩三年前加入物流運輸，看好冷鏈物流事業，寄望將是未來成長動力。針對美麗灣開發案前後投資約 12 億元，日前已提出仲裁申請，通常需要一年時間，預估仲裁結果約明年第三季可出爐，目前已提列約 2 億多的營業虧損，至於帳上在建資產約 9 億多，尚未提列，將等仲裁結果出爐後，若判決台東縣政府需全額賠償，則可望有收益入帳；但若仲裁結果賠償金額低於 9 億元，志信則需提列營業虧損。