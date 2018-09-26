【華冠投顧】聯準會議前觀望、風電量價齊飛揚

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

9958 世紀鋼：

經過昨天長黑洗盤，今天股價再創新高，量能雖稍低於昨日，但已明顯表態洗盤意圖，後續若量能持續升溫，仍有表現的空間。

2208 台 船：

今天洗出大量、股價尾盤再鎖漲停，明天量能若能突破 2 萬張，則後續仍有機會表現，不過股價乖離之後，後續個股將出現震盪。

3708 上 緯：

雖股價呈現空方姿態，但由於年底簽約在即，加上先前已得到一個風場，後續在風場經營、葉片需求增加的前提下，股價仍有機會表現。

2340 光 磊：

繼昨日跳空長紅之後，今天股價稍做整理。目前年線上揚，顯示後續只要量能可以跟上，將有機會挑戰重回年線之上。

3406 玉晶光：

自上周五出現十字變盤線後，今天已經是連兩天續強表現，後續若能維持均線 6.5K 以上，則後續將可逐步完成築底動作。

#一分鐘盤勢解析：

台股今天量縮整理，過去兩天反彈的個股，今天多數修正。主要的原因是，聯準會升息決議以及對明年的利率預測，將會左右未來股市表現。若是結果正向，則股市仍有續強的空間。相反的，如果預測保守，則市場將解讀成受中美貿易戰影響，而全球股市將會更加震盪。

觀察日圓匯率走勢，近期並沒有出現急速升值，也就是說，風險偏好高的投資人，近期仍持續進行套利交易 (Carry Trade)。另一方面，陸股近幾日出現急拉，繼昨天長紅站上季線之後，今天又見高點，這表示中美貿易戰，影響仍在信心與想像層面，實質狀況仍比預期狀況好。

加權指數今天錯過月線扣抵值，雖然下周起月線扣抵再次進入低檔區，但下彎的月線，是否引發本周末的震盪，仍是投資人必須小心的地方，除非類股不受中美貿易影響。另外，電子類股目前仍舊受壓，操作上不宜擴大部位，短線有空間記得做好停利，不如預期也必須紀律操作，以降低風險衝擊。

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