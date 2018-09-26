【華冠投顧】明天摩台結算 方向該出來了吧!

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天盤勢盤整，由盤中由 2317 鴻海一度漲 2% 挑戰月線撐盤，但月線畢竟是反壓，另外台塑四寶今天只剩指標股 6505 台塑化漲 2.82% 作收，無法帶動其他三寶展開攻勢是短線權值出現隱憂的部分，

2330 台積電則是持續力守月線，關鍵點一樣看好之前說過的 253.5，另外風電族群今天強勢，2208 台船、9958 世紀鋼、2013 中鋼構都有強勢的表現，但是這些短線風險已高不建議介入，而近期電子類股跌深輪彈的族群今天也無表現，被動甚至彈不動，持續不建議搶反彈。

●盤勢分析

大盤今天小跌 4 點量能 1070 億，短線已經量縮盤整兩天，量能持續無法延續，明天是摩台結算，或許結算後會有明確方向，而昨天在節目裡也談過，這邊如果彈指標指數無法續攻要留意，KD 的 K 值即將進入頓化區，若指數無法攻擊的狀態下，結算後不利盤勢的狀況機率會比較大，再加上近期長中短期均線越來越靠近，往上往下發散力道都會不小，這是要留意的，而大盤關鍵點則一樣看到 09/21 低點 10835，此點若破行情再度換空方掌握發球權的機會大。OTC 連續兩天量增攻擊後，今天也是量縮修正，這邊無法攻克月線反壓都還有要修正的風險。

●最新活動

不知何時開始每逢聖誕節到來就要玩交換禮物，

這次海豚來點不一樣的! 中秋節開放交換禮物~

活動辦法: 只要是你手中隨便一檔你不知道該怎麼處理的股票，

寫在活動表單裡，

海豚就會把近期觀察的標的及策略簡訊給你參考

標的很有可能就是本週週報鎖起來的標的唷!

活動傳送門→

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