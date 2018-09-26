中華開發百位「薪傳100 x課輔100」志工受獎

中華開發「薪傳 100 × 課輔 100」獎助計畫於今 (2018) 年 9 月 6 日舉行頒獎典禮，一百位受獎助的大學生，在中華開發資本總經理何俊輝見證下，承諾未來一年將貢獻 100 小時協助弱勢學童就學。這項獎助金計畫迄今已執行 12 年，中華開發總計發出六千萬元獎學金，共有 1,200 人次的大學志工參與這項課輔計畫。

中華開發資本總經理何俊輝致詞時鼓勵大學生追求「有意義的生活」。何俊輝表示: 生活大致有三種類型，活在貧窮線下的匱乏，是「悲慘人生」；吃得飽就進入「好生活」階段；當人們開始不愁吃穿，應該要提升到「有意義的生活」。何俊輝恭喜領到中華開發獎助金的薪傳志工，不但可滿足自己的基本需要，又能幫助弱勢學童，即將開展一場「有意義的生活之旅」。

連續二年獲得獎助金的台灣大學張孟筑曾課輔一位遭家暴的國中生，她以大姊姊的身分真心地關心孩子，並透過遊戲設計，繪本導讀提高孩子的學習興趣，後來成為唯一走進此一個案家庭的人。督導老師林苡彤說：「有些弱勢家庭常會抗拒外界的關心，學校家訪常常不得其門而入，孟筑能取得孩子的信任，接觸到連輔導老師都無法達成的事，實在很不容易」。張孟筑則開心地表示：「能被孩子接納，是一件很有成就感的事，未來想成為社工師。」

就讀國立臺北護理健康大學的陳楀涵，經過課輔一位有學習障礙的國中生後也表示：「擔任薪傳志工期間，更確認自己對諮商陪伴的興趣，計畫未來畢業後到青少年安置機構擔任輔導員。」兩位大學女生都強調在課輔的過程中，其實自己的收穫更多。

與一般坊間的獎助學金不同，中華開發「薪傳 100 × 課輔 100」計畫獲獎助者負有協助弱勢學童 100 小時課輔的義務，因為具備相似的成長背景，中華開發這群志工大哥哥、大姐姐們更容易以「同理心」發揮大手牽小手的力量，打開學童的眼界，讓他們發現生命可以有不同的選擇。