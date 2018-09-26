台達電攜手臺中高工打造實驗教室今揭幕 以培育工業與科技人才為重心

台達電子 (2308) 與臺中高工今 (26) 日宣布，雙方產學合作正式揭幕，此為台達首度攜手技術型高級中等學校，以市值近千萬元的台達工業自動化產品，於臺中高工大規模打造基礎電機、運動平台及數值控制機械實習中心等三間實驗室供教學使用，加上台達電子文教基金會與設立於該校的電機與電子群科中心合作 DeltaMOOCx 免費線上課程，提供基本電學、電子學與數位邏輯等基礎學科教學，展現台達電向下紮根、培育基礎工業及智慧製造技術人才的決心。 臺中市政府副祕書長郭坤明表示，在全球邁入知識經濟、大數據、人工智慧 (AI) 時代，臺中市已由中央定位為「智慧機械之都」，臺中擁有產值能量優異的工具機、綠色能源、航太工業及精密機械等特色產業，再加上文創產業及藝文文化、商業活動的蓬勃發展，展現出臺中未來在各產業上發展的無限能量。



台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，近年來發展智慧製造為大勢所趨，台灣需積極培養對應的專業人才，在趨勢中保持高度競爭力。工業自動化為台達電的核心事業之一，台達電十分重視相關的研發創新與人才培育，臺中高工不僅是優秀的工業技術專門學校，也擁有鄰近台中智慧機械產業聚落的發展優勢，因此在基金會與電機與電子群科中心合作 DeltaMOOCx 線上教學課程深受好評的基礎下，台達電與臺中高工進一步合作成立三間實驗室，期許年輕學子透過實際接觸，培養自動化領域的技術基礎，將來為智慧製造貢獻所學。



本次產學合作共設立基礎電機、運動平台與數值控制機械實習中心等三間實驗室，由臺中高工進行教室整建，台達捐贈價值近千萬元的自動化產品，內容包括一、基礎電機實驗室：安裝 24 套可程式邏輯控制器搭配變頻器、伺服馬達、溫控器等基礎自動化設備，引導學生進入自動化領域，並可透過實際控制、操作及運用，提高實作能力。



二、運動平台實驗室：整合兩組水平關節型 (SCARA) 工業機器人和機器視覺系統，建構智慧機器人飛拍以及追蹤點膠的教學演示機，並搭配 24 套機器人模擬軟體，讓學生編程相關技能，並可實際操控展示成果，達到教學考核目標。



三、數值控制機械實習中心：導入 24 套 CNC 控制器，學生可以模擬、設計數控程式，並實地練習 CNC 銑床切削模式的設定及操作。



台達機電事業群總經理劉佳容強調，台達電長期與國內外知名學校進行合作，以培育自動化人才。此次為台達首度攜手技術型高級中等學校，捐贈的實驗室從基礎的自動化產品出發，讓學生接觸、應用業界最新的變頻器、運動控制、機器人（及模擬軟體）、CNC 等設備，透過課程和實作提早接觸產業，全方位提升理論、實作、設計等能力，期許讓學生能從實務應用與產業接軌，打造未來的自動化產業基礎人才。



至於台達電子文教基金會與臺中高工的電機與電子群科中心合作 DeltaMOOCx 免費線上課程，是該平台所有高中 / 高工學科產出時數最多、與學生互動最多的學科。目前在 DeltaMOOCx 已有超過 100 小時的電機與電子群科課程，包含基本電學、電子學與數位邏輯等課程，深獲好評，也讓學生能順利銜接 DeltaMOOCx 上由科技大學所開設的智慧製造相關課程。