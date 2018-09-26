沃旭攜手台達電 斥8000萬元打造儲能系統

沃旭能源今 (25) 日與台達電 (2308-TW) 簽約，將建置台灣百萬瓦級儲能示範系統，總儲能容量為 1MW (百萬瓦)，預計 2019 年 6 月完工啟用，沃旭投資金額超過 8000 萬元，完工後將併網至台電既有電網，作為電網應用研究之用，並在彰師大建置沃旭儲能研究中心，培育在地人才。

台達電能源基礎設施事業群總經理張育銘指出，該座建置百萬瓦等級的儲能系統，涵蓋功率調節系統、電池系統、及能源管理系統，台達電投入開發微電網解決方案，透過儲能系統調節再生能源輸出，並配合電網需求，進行需量反應及電力調度，並在電網停電時對重要負載進行電力備援等。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 認為，跟台達電合作的儲能示範系統，從一開始就鎖定與台灣廠商合作，並負責設計、採購、建置到最重要的系統整合。希望透過這項示範計畫，加速推廣儲能系統未來在台灣的與應用，為再生能源如離岸風電等帶來幫助。

沃旭能源擁有大彰化離岸風電計畫四座場址獨家開發權，風場位於彰化外海離岸 35 至 60 公里處，總發電容量最高 2.4GW，沃旭取得經濟部能源局遴選及競標等資格，可於 2021 年及 2025 年商轉離岸風電最高 1820 MW 併網容量。