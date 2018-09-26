新聞

友達董座稱TV需求能見度將延續至11月上旬 仍須密切注意中美貿易戰
※來源：財訊快報

目前仍為歐美年底銷售備貨旺季，友達 (2409) 董事長彭 (又又) 浪說，市場拉貨狀況還不錯，算順暢，品牌廠拉貨積極，TV 端預計需求能見度將延續到 11 月上旬，至於 IT 端則是更長一些，不過仍要密切注意中美貿易戰，客戶是否有生產轉移現象發生。TV 面板庫存在今年中獲得去化，也帶動報價反彈，近幾個月，需求回溫面板報價有所支撐，彭 (又又) 浪表示，高階、大尺寸的 TV 產品出貨表現算順暢；至於 IT 產品，以 Monitor、NB 出貨成長佳，公司主攻電競 Monitor、商用筆電為主，就今年來看全球 NB 出貨量持平，但是高階比重拉高，形成結構性改變。

至於 Mini LED 產品，彭 (又又) 浪證實相關產品已正式出貨，不論是 AM 或是 PM 的 Mini LED 均具備量產技術能力，惟 AM 成本是高於 PM。

友達挾著長期在 ICT、代工發展累積經驗，陸續成立子公司，包括健康照護「友達頤康」，水資源回收再利用技術「宇沛永續科技」，以及智慧零售「創利空間」，成立子公司把營運觸角對外延伸，擴大業務量，近期內亦有其他相關新公司成立。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞