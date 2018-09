友達董座稱TV需求能見度將延續至11月上旬 仍須密切注意中美貿易戰

目前仍為歐美年底銷售備貨旺季,友達 (2409) 董事長彭 (又又) 浪說,市場拉貨狀況還不錯,算順暢,品牌廠拉貨積極,TV 端預計需求能見度將延續到 11 月上旬,至於 IT 端則是更長一些,不過仍要密切注意中美貿易戰,客戶是否有生產轉移現象發生。TV 面板庫存在今年中獲得去化,也帶動報價反彈,近幾個月,需求回溫面板報價有所支撐,彭 (又又) 浪表示,高階、大尺寸的 TV 產品出貨表現算順暢;至於 IT 產品,以 Monitor、NB 出貨成長佳,公司主攻電競 Monitor、商用筆電為主,就今年來看全球 NB 出貨量持平,但是高階比重拉高,形成結構性改變。



至於 Mini LED 產品,彭 (又又) 浪證實相關產品已正式出貨,不論是 AM 或是 PM 的 Mini LED 均具備量產技術能力,惟 AM 成本是高於 PM。



友達挾著長期在 ICT、代工發展累積經驗,陸續成立子公司,包括健康照護「友達頤康」,水資源回收再利用技術「宇沛永續科技」,以及智慧零售「創利空間」,成立子公司把營運觸角對外延伸,擴大業務量,近期內亦有其他相關新公司成立。