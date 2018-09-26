友達、仁寶、緯創三強聯手 改造百億工廠拚產學聯盟

友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW) 及緯創 (3231-TW) 三大企業發起的學用接軌聯盟 GOLF (Gap of Learning & Field) 上線一年，第一期媒合 12 所大專院校，共 1238 個帳號線上學習，3 家企業錄取 113 個實習名額，並打造百億等級工廠供實習使用。緯創總經理黃柏漙表示，第二期計畫已開始啟動，目標是第一期計畫的 5 倍，期待未來能將課程與學校學分介接，成為更多學生學習誘因。

友達董事長彭双浪指出，外界多抱怨，產學界人才有落差，在跟仁寶副董事長陳瑞聰及緯創總經理黃柏漙討論後，認為與其抱怨必須要來積極解決，所以主動由企業發起，並沒有跟政府申請經費，並把三間公司過去的成果互相交流，甚至改造百億等級工廠作為實習之用，期待未來能成為國內產學合作的典範。

仁寶總經理翁宗斌指出，因為大陸崛起，台灣學生、學校跟企業跟需要耕耘未來的競爭力。翁宗斌指出，以美中貿易戰而言，越南廠是仁寶的備案，不少學校裡面有越南籍的學生，對我們來講是一個很大的幫助，未來透過 GOLF ，除了台灣之外，甚至可以提供到國外的實習機會，共創雙贏。

黃柏漙以房屋作比喻，以前企業好像找人、訓練，好像住透天厝，自己建造一棟新房屋，別人怎樣與我們無關，但是 GOLF 像是集合式住宅，甚至可以 open house，互相交流可以讓大家更為進步。

黃柏漙指出，第二期 GOLF 已經開始啟動，不管從學校、企業、學生、實習等，都期待能夠達到比第一期成果 5 倍大的目標，涵蓋產品將不僅限於 IT，包括影像、醫療、機械、電動汽車等。