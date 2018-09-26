〈友達轉型〉今、明年各徵才千人 聚焦人工智慧相關

友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (26) 日表示，因應企業轉型，除內部培訓，也從外界招募人才，預計今、明年都將招募上千名人才，重點放在人工智慧，包括智慧零售、循環經濟、大健康產業及智慧製造等，今年至少內部培訓跟外部招募人才期待有 200 位以上精英加入。

彭双浪指出，現在所有企業都在轉型，要追上科技，現有課程會來不及，友達除跟學校、學術機構合作，同步跟中研院開設人工智慧學院，讓台灣能夠培養智能人才，今年預計友達內部培養及外部人才，共達 200 位以上。

友達內部配合轉型，針對不同類型事業人才招募，包括智慧零售、循環經濟、大健康產業、智慧製造等，彭双浪表示，友達內部也有友達大學，積極展開跨產業的學習，包括其中的未來學院，將專注在人工智慧、區塊鏈、5G 等新興技術，預計今年招募 1000 位的人才，明年目標同樣是招募千人。

彭双浪指出，台灣在人工智慧技術這兩年才開始起步，台灣企業需求非常大，一時之間沒辦法靠外界招募就能補足，友達自己本身也會做大量的培訓。

彭双浪指出，從企業內部培訓有個好處，企業可以帶著實際的題目同步培訓，以人工智慧而言，除了理論更需要實作，可以幫助員工跟企業不斷再精進。