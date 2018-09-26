華碩攻車聯網 旗下宇碩電子首款車聯網APP問世 目標觀光等市場

華碩 (2357) 旗下宇碩電子週三 (26 日) 推出首款車聯網手機 APP-「dido 見面追蹤小助手」，可協助乘客與駕駛快速準確找到會面點，未來亦將拓展異業合作，搶攻觀光旅遊、餐飲外送、貨運快遞等具備「一次性見面追蹤」特性的產業。宇碩電子成立於 2007 年，為華碩旗下全資持股之孫公司，主攻汽車電子、車聯網等車用智能化服務市場，資本額 2.13 億元。去年宇碩虧逾 200 萬元，今年上半年小虧 60 萬元。



因應車聯網時代來臨，宇碩推出首款定位分享應用程式 -「dido 見面追蹤小助手」，支援 Android 與 iOS 系統，具備「地圖」和「實景」兩種模式，亦可應用於車聯網服務，在開車時開啟「浮點」功能，讓駕駛快速查看親友位置等資訊，讓定位分享更精確、更快速。



dido 為了減輕大眾對於定位分享可能洩漏的個人隱私疑慮，只有在取得雙方同意時才會進行定位分享，並在雙方見面後自動取消。該 APP 亦可以 AR 技術在真實場景中查找定位。