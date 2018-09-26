拼滬倫通首位 華泰證券擬發GDR集資39億 A、H股應聲飆漲

華泰證券 (6886-HK) 昨 (25) 日公告，將發行全球存託憑證 (GDR)，並申請在倫敦交易所上市。新發 GDR 將以 A 股作為基礎證券，預計集資額不低於 5 億美元 (約港幣 39.05 億元)，有關建議將提交於 10 月 22 日的股東大會表決。

分析指出，這意味着華泰證券有望成為滬倫通機制下，首批以 GDR 形式上市的股票。

今 (26) 日 10 點過後，華泰證券 A、H 股價齊飆，截至發稿，A 股上漲 2.64%，報人民幣 15.54 元；H 股漲 2.33%，報港幣 11.42 元。

華泰證券 H 股股價 (圖：新浪財經)

華泰證券公告披露，公司將在股東大會決議有效期內 (股東大會審議通過日起 12 個月內)，選擇適當的時機和發行窗口完成發行 GDR 並上市。

該公司指出，這次發行的 GDR 所代表的基礎證券 A 股股票不超過 8.25 億股 (包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券)，不超過是次發行前公司普通股總股本的 10%。而 GDR 與基礎證券 A 股股票的轉換率，就會按境內外監管要求、市場情況而決定，並且面向全球國際投資者。

發行價格將充分考慮現有股東利益、投資者接受能力，及發行風險等情況下，通過訂單需求，按國內外資本市場情況，參照同類型公司估值水平而定。發行價格將不低於公司最近一期經審計的每股淨資產。截至 2017 年底，每股淨資產為人民幣 12.19 元。

這次發行 GDR 擬募集資金總額預計不低於 5 億美元，扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於中國境內外業務發展及投資，以進一步優化公司業務布局，提升市場競爭力和抗風險能力，包括深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級；增強香港子公司的資本實力，以擴展跨境業務。