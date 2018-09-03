中金：「滬倫通」最快料年底前開通 金融機構及大盤藍籌股有望受益

據彭博社報導，中金公司表示「滬倫通」預計最快年底前正式開通，初期將選擇部分市值較大、流動性較好、有國際知名度的大盤藍籌作為試點。

上周末，中國證監會也發布了《上海證券交易所與倫敦證券交易所市場互聯互通存托憑證業務監管規定（試行）（徵求意見稿）》。

根據上海證券報報導稱，目前，券商已經開始積極備戰滬倫通。近期已有大券商向上交所提交了參與滬倫通做市業務資格的申請。部分金融機構，尤其是有望成為存託人、託管人的商業銀行和跨境轉換機構的券商將受益。上交所和倫交所上市的大盤藍籌也有望受益。

一家已提交做市意向申請的上市券商自營人士表示，公司正在積極籌備滬倫通做市相關事宜。目前，公司面臨的最大問題是人員配備不足：一是做市團隊，目前人員還在擴充之中；二是研究團隊，公司對海外市場的研究不充分。此外，後續監管可能會對滬倫通的投資、研究人員作詳細要求。

文件發布後，上交所方面也表示，下一步將儘快發布業務規則，帶領開展市場就緒準備工作。同時將繼續與倫交所、境內外主體緊密聯繫，共同推動倫交所優質上市公司在上交所上市交易非融資型存托憑證。

中金公司也從財務、品牌在中國知名度、A 股投資者偏好行業以及估值吸引力等多個方面對富時 100 指數成份股進行了初步篩選，排名靠前的包括：聯合利華、帝亞吉歐、英國聯合食品集團、倫敦證券交易所、英美煙草、Wpp 集團、施樂輝、利潔時、英國宇航系統和阿斯利康公共有限公司等。

根據 21 世紀經濟報援引證監會的權威人士講道，滬深港通是兩地的投資者互相到對方市場直接買賣股票，「投資者」跨境，但產品仍在對方市場。而滬倫通是將對方市場的股票轉換成 DR 到本地市場掛牌交易，「產品」跨境，但投資者仍在本地市場。

此外，此次滬倫通將分為東西向，東向是為倫交所上市公司在上交所掛牌 CDR，西向是上交所的上市公司在倫交所掛牌 GDR。

彭博援引中金王瀚鋒報告還提到，根據監管基本框架，海外公司發行 CDR 的東向業務目前將採取非融資型 CDR 形式，即以非新增股票為基礎證券發行，這有利於避免滬倫通開通對當前 A 股市場的融資壓力。明確東向 CDR 可以跨境轉換，該制度將使得東向 CDR 與正股之間形成價格聯動，也有利於避免滬倫通試點初期可能的炒作行為。

隨著監管規定的落地，繼滬深港通之後，滬倫通的實施將使得中國資本市場對外分開放力度進一步加大。業內人士普遍認為，伴隨著中國資本市場的持續對外開放，中國投資者多地跨市場組合投資平台正在形成。