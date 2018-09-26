拿掉甜甜圈 連鎖店Dunkin'Donuts將改名為Dunkin

美國知名連鎖餐飲 Dunkin'Donuts (DNKN-US) 將於明年開始改名為 Dunkin，將甜甜圈 (Donuts) 從品牌名中除去。 雖然甜甜圈仍然會在點單上，但此次重命名反映出該公司對咖啡和其他飲料業務的日益重視。

「我們的新品牌明確表明 Dunkin 有新的東西。它說明了我們產品的廣泛性，」該連鎖店執行長 David Hoffman 表示。

品牌名稱變更將於名年 1 月份正式開始，屆時無論是餐巾紙、盒子和商店標牌上都將有新的招牌。預計從美國店面開始改變，再擴及海外商店的變更。目前，Dunkin'Donuts 在全球擁有 12,500 家商店。

Dunkin'Donuts 一直以來都有販賣咖啡，但熱早餐三明治和特色飲料，如 fruity Coolatta 和 Cold Brew 冰咖啡近年來成為重要的明星商品。這些飲料占總銷售額的 60%。在今年第二季，Dunkin'Donuts 美國整體店鋪客流量下降，但由於熱賣的冰咖啡飲料和早餐三明治利潤率較高，營收依然增加。

Dunkin'Donuts 表示，此次改名是為了更好的掌握年輕客群，該公司還簡化了菜單並增添了手機訂餐系統。

「雖然甜甜圈可能不再出現在我們的標識中，但我們仍然會提供招牌的甜甜圈，並將繼續提推出季節性的口味，以滿足各地的甜甜圈愛好者，」Dunkin 的美國營銷長 Tony Weisman 在一份聲明中說道。

不過，行銷顧問 Laura Ries 認為此舉對 Dunkin'Donuts 來說將造成反效果。Reis 表示，即使甜甜圈已經失去了一個更注重健康客群的青睞，人們已經知道 Dunkin'Donuts 是一個可以喝咖啡享受甜甜圈氣味的地方。

「名字中有甜甜圈沒有任何不對，」她說。「長期來看，它正在幫助 Dunkin'Donuts，給該公司一個與有別於星巴克的品牌形象。」

不過投資者依然表現樂觀，該股應聲上漲 97 美分，漲幅 1.33%，以 73.79 美元做收。