〈財報〉利潤漲15% 營收衝高 Nike股價還是跌

運動品牌 Nike (NKE-US) 週二 (25 日) 公布了略高於分析師預估的季度財報，而新推出的鞋類和服裝類產品也推動了北美地區的銷售。

Nike 為慶祝「Just Do it」口號的 30 週年，聘請 Kaepernick 代言，而引發爭議。Kaepernick 在開賽前的國歌演奏時會單膝跪地，而非站立，藉以抗議美國的種族偏見。雖然此事件使 Nike 股價一度下跌，但最後還是逆轉。

美國商業調查公司 Edison Trends 即表示，在美國勞動節週末的週日和週三之間，Nike 產品訂單增長了 27%，對比去年同期產品訂單下降 2%，今年營運狀況可謂是大幅改善。

Nike 股價週二盤後下跌 3.37% 來到 81.93 美元。

Nike 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

最新數據顯示，Nike 北美地區季度銷售額增長 6%，連續第 2 個月上升，在競爭對手 Adidas (ADDYY-US) 和 Under Armour (UAA-US) 過去 4 個季度中 3 個季度的銷售受到侵蝕後出現復甦跡象。

Nike 最新財報顯示：

營收成長 9.7% 來到 99.5 億美元，高於分析師預估的 99.4 億美元。

營業利潤成長 15% 至 11 億美元。

每股純益 EPS 為 0.67 美元，高於去年同期的 0.57 美元，也高於分析師預計的 0.63 美元。

銷售及總務成本 SG&A 成長 7% 至 31 億美元，包含了 9.64 億美元的品牌及贊助費。

論全球銷量來看，大中華營收成長 20%、亞洲及拉丁美洲成長 14%、歐洲及中東非洲成長 9%。

Nike 上季也回購了 1780 萬股庫藏股，價值約 14 億美元。