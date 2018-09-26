亞馬遜投資房地產建築新創公司 全面滲透使用者生活

電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 甫展現對智慧型家居的野心，而下一個目標將為智慧型房屋，該公司週二 (25 日) 表示，旗下 Alexa 基金將投資房地產建築新創公司 Plant Prefab。

Plant Prefab 位於南加州，該公司表示將用具永續性的流程與材料，建造單戶和多戶的組合式住宅，該新創公司的目標是利用自動化流程以降低建造成本。

這是亞馬遜首次進軍房地產建造領域，在此之前，Alexa 基金專注於投資關於智慧型語音科技的新創，提供約 1 億美元的創投基金。亞馬遜在 9 月 20 日推出 11 款智慧家居產品，包括可用 Alexa 智慧語音助理控制的微波爐和擴音器。

另一方面，今年早些時候，亞馬遜收購了智慧型門鈴製造商 Ring，此外，亞馬遜正在開發一款神秘的家用機器人。亞馬遜 25 日股價上揚 2.08%，收於每股 1974.55 美元。

亞馬遜股價日線走勢圖

市場調查公司 Zion Market Research 指出，智慧家居市場預計到 2022 年將增長到價值 530 億美元的產業。

Alexa 基金主管 Paul Bernard 週二在聲明中表示，「語音已成為家庭中令人愉悅的技術，現在已有超過 3500 個不同品牌的智慧加用設備可與 Alexa 相容，產品數量超過 2 萬種。我們很開心能夠支持 Plant Prefab，因為他們可為客戶和開發商提供更具可永續性的聯網住宅。」



在 Plant Prefab 的 670 萬美元募資中，創投 Obvious Ventures 亦參與其中，該公司由推特的共同創辦人 Ev Williams 創建。

亞馬遜近年積極拓展各領域的業務，今年第 2 季主要利潤不是來自零售業務，而是來自亞馬遜雲端服務 (AWS)。AWS 第 2 季營收為 61 億美元，年增達 49%，同一時間亞馬遜的其他業務 (主要為廣告業務) 營收年增 120% 以上。

以上業務的營收增長，使亞馬遜可將利潤投入零售和運輸發展，該公司 9 月初時宣布，將購買 2 萬台賓士廂型車，欲打造自己的運輸團隊，以降低運輸成本。