智崴下半年5個飛行劇院開幕 營運優於上半年

智崴 (5263) 今年全年總計有 6 個飛行劇院開幕，除上半年得荷蘭外，下半年還包括阿布達比、日本及澳洲等 5 個，整體來說，第四季會比第三季好，下半年業績也會優於上半年，全年營運樂觀看待，明年可望再向上成長。智崴集團執行長歐陽志宏指出，上半年除荷蘭飛行劇院開幕外，下半年有 5 個據點開幕，包括 7 月 15 日開幕的阿布達比、8 月北京石景山遊樂園開幕，預計 11 月日本、12 月於台北信義區南山廣場及澳洲都將陸續開幕，其中除了澳洲外，其他都是自營據點。



針對北京石景山遊樂園營運狀況，歐陽志宏說，這三天每天都是 1000 多人，由於十一長假是旺季，屆時可望擴增人數。



歐陽志宏表示，智崴過去營運模式都是以遊樂設備製造的商業模式，但缺點就是一次性收入，去年開始改變商業模式，不僅賣斷，也要參與營運經營，荷蘭的「This is Holland」是第一個合營據點，效益則是可以持續拿到營運績效的收益，未來出售也可以享有投資報酬，比一次性賣斷好很多。



歐陽志宏透露，未來將採取賣斷並監製方式，預期明年投資比例將拉高至少取得股權 30%。以目前飛行劇點持股狀況，北京持股約近 10%、日本持股 75%、而台北則持有 100%。



展望下半年營運，歐陽志宏表示，第四季會比第三季好，下半年業績也會優於上半年。

