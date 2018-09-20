智崴拓展中國市場 與陸廠簽訂室內樂園整場輸出合約

遊戲體感設備商智崴 (5263-TW) 今 (20) 日宣布，與中國某公司簽訂室內主題樂園整場輸出合約，有別於過往大多以設備採購合約為主，此次合約包括場域設計與影片拍攝等，規模相對較大，除可望貢獻營收，並提高獲利表現外，也顯示其拓展中國市場的成效漸顯。

智崴今年 7 月與 8 月有 2 項指標性案子開幕，一為位於中東阿布達比的飛行劇院，另一個是在中國北京的石景山景點飛行劇院，其中，阿布達比飛行劇院位於全球首座以華納兄弟為 IP 的主題樂園，而北京石景山則以飛越中國為主題，其為智崴在中國的首個專案，有利於後續拓展中國市場。除上述 2 個飛行劇院外，智崴年底前還有 4 個案子將開幕。

智崴先前在歐美市場取得佳績後，今年積極佈局亞太市場，除在中國的首個專案、北京石景山飛行劇院於今年 8 月開幕外，今日更宣布與中國某公司簽訂室內主題樂園整場輸出合約，智崴過去合約多以單純設備採購合約為主，這次簽訂的整場輸出合約，包括場域設計與影片拍攝等，規模相對較大，也顯示其拓展中國市場的成效漸顯。

展望下半年，智崴總經理歐陽志宏日前表示，下半年營運可望逐季增溫，目前全球與亞洲市場旅遊業仍持續成長，對公司營運有正面助益。

智崴第 2 季稅後純益 6500 萬元，季增 71.05%，年增 10.17%，每股稅後純益 1.22 元；上半年稅後純益 1.03 億元，與去年同期持平，每股稅後純益 1.94 元。