力成Q4營運持續高檔不墜 明年展望依舊樂觀

雖然近期記憶體報價鬆動，但受惠於記憶體晶片封裝數量的維持高檔，封測廠力成 (6239) 第四季營運可望高檔不墜，至於 2019 年，物聯網、雲端、人工智慧等趨勢下，記憶體封測需求依舊強勁，為此，力成總經理洪嘉 (金俞) 透露，明年營運展望樂觀。針對後續營運展望，力成董事長蔡篤恭提到，明年 DRAM 產能增加有限，至於 NAND 明年產能會增加的比較多，此舉雖然會讓明年 NAND 的市場價格受到影響，但這也會使得明年 NAND 封裝數量變多，這對於以量取勝的力成來說，其實是利多。



洪嘉 (金俞) 則分析，明年物聯網、人工智慧等趨勢會更明顯，致使雲端運算等資料中心需求持續增溫，連帶對 DRAM 與 NAND 等儲存用記憶體使用量增加，為此，力成對明年營運依舊抱持樂觀看法。



至於今年第四季，雖然是電子業的傳統淡季，也遭遇到客戶庫存調整的問題，但受惠於接單熱度不減，力成對第四季營運依舊抱持中性偏多的看法，而法人圈預估，力成第四季營收可望維持在第三季的高檔水準。