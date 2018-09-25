新品效益加持 岱宇9月起營運轉旺 第三季拚轉盈

健身器材廠岱宇 (1598) 現金增資引發股價出現一波下殺，近日定價完成每股 26 元。進入傳統旺季，綜合格鬥 UFC 新品牌銷售增溫，商用 Johnny G 新飛輪產品也將在第四季出貨，岱宇 9 月業績可望進一步衝高，第四季達高峰，並帶動第三季拚轉盈，第四季正式躋身獲利行列，明年在輕商用及飛利浦授權醫療復健器發酵下，營運將進一步好轉。全球家用健身器材市場發展出現瓶頸，岱宇近幾年積極投入商用器材及醫療復健等產品線布局，陸續於不同地區以設立分公司，或尋求策略結盟的方式擴大市占率，而看好中國醫療復健市場，已於北京成立子公司，目前亦積極與數家地產公司接洽進軍中國醫療復健中心。



先前岱宇已宣布結盟德國頂級健身品牌 Gym80 共同策略合作，並成立英國、西雅圖子公司，全力開展 SPIRIT 品牌商用系列及 Johnny G 新飛輪產品、綜合格鬥 UFC 新品牌的銷售業務，今年上半年更敲定飛利浦品牌授權，未來醫療復健器材都會以飛利浦品牌銷售，預計第四季末到明年第一季正式在美國市場銷售，歐洲、中國市場現也在籌畫中。



岱宇今年前 8 月營收雖大增 35%，扣除併入部分中國錫頓戶外家具銷售的話，年增率亦有一成表現，惟在業務投資較大、擴大參展下，成本、費用都大增，又上半年逢產業較淡季節，本業持續虧損，雖業外有處份台灣詠安廠利益，每股仍虧損 0.45 元。



不過，9 月起進入健身器材傳統旺季，第三季開始出貨的 UFC 新品牌，出貨量有機會進一步拉高，商用 Johnny G 新飛輪產品也確定會在第四季正式推出，現手中已有一些訂單，法人預估，9 月起業績將開始跳高，第四季將達高峰，隨著營收規模放大，產品組合改善，第三季有機會拚轉盈，第四季獲利將進一步成長，全年營運將小賺錢，明年在輕商用及飛利浦授權醫療復健器發酵下，營運將越來越好。