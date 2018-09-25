中鴻10月內銷盤價開高 熱軋、冷軋鋼捲每噸漲300元

中鴻 (2014) 今(25)日開出 10 月內銷盤價，熱軋、冷軋鋼捲調漲 300 元 / 噸，鍍鋅鋼捲則開平盤，11 月外銷盤價每公噸調漲 10 每元。中鴻表示，10 月盤價調漲主要係反映煤鐵礦等原料近期上漲，且中鋼第四季盤價亦小漲，目前對後市看法正面，但下個月盤價能否續漲，還要參考 10 月初中國鋼廠的盤價及市場供需。中鴻表示，先前 9 月盤價開平盤，主要是順應中鋼的盤價，也考量內銷報價漲幅已達相當程度，且台灣南部淹大水，要讓下游喘息一下。不過，近期煤鐵礦等原價格上漲，市場供需穩定，決定熱軋、冷軋鋼捲調漲 300 元 / 噸，鍍鋅鋼捲開平盤。



不過，近期中國鋼品流通價出現小回檔，鋼胚現貨價有一點回檔，但寶鋼等鋼廠的盤價還是撐盤，11 月內銷盤價能否繼續調漲，還要觀察市場供需及中國三大鋼廠 10 月上旬開出的盤價，但目前後市看法還是正面。目前鋼胚現貨價約 540-550 美元 / 噸，日本、韓國進口到台灣的熱軋價格約 630~640 美元，



至於外銷 11 月盤價，中鴻也調漲 10 美元，不過，實際價格還是會根據接單情況，或是區域性差異，有些地區漲價幅度可能超過盤價。目前外銷需求以中鴻出貨到美國的 API 油管最強，現在訂單已經接到明年 1、2 月。