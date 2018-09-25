拿下賈躍亭的FF後 恒大再砸648億台幣入股廣匯集團

繼入主法拉第未來 (Faraday Future) 後，中國恒大 (3333-HK) 週一 (24 日) 晚間公告，其附屬公司恒大集團擬以收購股權及增資的方式，共斥資近人民幣 145 億元 (約新台幣 648 億元)，入股大陸綜合型民企新疆廣匯集團，雙方並將在汽車銷售、能源等方面全面展開戰略合作。

中國恒大昨收報港幣 25.8 元，跌 3.551%。

中國恒大股價

公告指出，廣匯集團的控股股東孫廣信將促成廣匯集團其他股東向恒大集團出讓合計 23.865% 股權，代價為人民幣 66.8 億元；同時恒大集團向廣匯集團增資人民幣 78.1 億元。

增資完成後，恒大集團將持有廣匯集團 40.964% 股權，並成為廣匯集團第二大股東。不過廣匯集團財務報表將不會與中國恒大併表，亦不會成為中國恒大的附屬公司。

此外，雙方同意在汽車銷售、能源、地產、物流等領域開展全面戰略合作，充分發揮雙方的資源優勢進行資源整合，共同推動相關產業的發展。

廣匯集團旗下擁有廣匯能源 (600256-CN)、廣匯汽車 (600297-CN) 及廣匯寶信 (1293-HK) 等多家上市公司。受此消息影響，廣匯集團旗下廣匯寶信昨收報港幣 2.78 元，大漲 16.32%。

廣匯寶信股價

這可視為中國恒大繼今年 6 月高調收購法拉第未來 (FF) 後，為其汽車產業進行的下一步佈局。恒大健康 (0708-HK)6 月 25 日公告，恒大集團以港幣 67.46 億元 (約人民幣 59.21 億元) 收購香港時穎公司 100% 股份，間接獲得 Smart King 公司 45% 的股權，成為其第一大股東。

恒大入主後，火速委派恒大集團董事局副主席、總裁夏海鈞擔任 Smart King 公司董事長，賈躍亭成為 CEO。

目前恒大法拉第未來控股 (香港) 有限公司 (原 Smart Mobility) 全資持有恒大法拉第未來智慧汽車 (中國) 有限公司。目前，FF 香港股權結構為：恒大持有 45%、賈躍亭持有 33%、公司管理團隊持有 22%。

恒大 FF 於 8 月 14 日在廣州恒大中心正式揭牌。恒大委派恒大高科技集團副總裁、恒大健康副董事長彭建軍兼任恒大法拉第未來智慧汽車 (中國) 集團董事長。恒大表示，這將是 FF 在中國的運營總部，將全面負責 FF 在中國的技術研發及所有生產經營管理。

彭建軍揚言，未來 10 年，恒大法拉第未來將在華東、華西、華南、華北和華中地區建設 5 大研發生產基地；10 年後，年產能計畫達到 500 萬輛。FF91、FF81 等多系列多車型產品面向全球市場，覆蓋高端、中端及入門級，打造互聯網智慧出行生態，全面滿足快速增長的不同市場需求。

廣匯集團的來頭也同樣不可小覷。其官網資料顯示，新疆廣匯集團創建於 1989 年，目前是集能源開發、汽車服務、現代物流、置業服務等產業為一體的綜合性集團。現擁有廣匯能源、廣匯汽車、廣匯寶信、廣匯物流 4 家上市公司。2017 年，廣彙集團總資產人民幣 2457 億元，完成營收人民幣 1764.4 億元，利潤人民幣 39.43 億元。