【馮冠華專欄】若有回調，可視作買貨機會

9 月 24 日推介 - 港交所（388）、龍工（3339）

1）上週五港股市況總結 ：受 A 股及強港元帶動，恆指週五大幅上升，恆指最終報 27954 點，上漲 476 點並錄四連升。大市成交在北水繼續缺席下按日卻大升約 50% 至 1305 億。藍籌股 38 升 11 跌 1 持平。

板塊方面，金融類股份帶領大市衝高，內航、汽車、教育、煤炭、資源及內地消費股全部強勢，部分新經濟股如平安好醫生（1833）、美圖（1357）、滙付天下（1806）、眾安保險（6060）、易鑫（2858）及閲文（772）等也強勁。相反，公用股、石油及中資電訊股則較弱。舜宇（2389）受大行調低評級也見沽壓。做空方面，佔大市成交上升至 14.7%。牛熊証街貨最新比例維持在 41:59，重貨區方面，熊証重貨區再上移至 28000-28049，牛証也上移至 27250-27299。

簡評：在多個利好消息（美匯轉弱而人民幣走強、港元錄 15 年來單日升幅、憧憬中央政策激發居民消費潛力、貿易戰進一步惡化的憂慮降温及外圍強勁等等）的刺激下，港股上週五彷如大時代重臨，在久違了的大成交下爆升（可能也與富時指數換碼有關）。相信讀者們最有興趣欲知的，必是港股這升勢能否持續？

筆者的愚見是短線仍有衝高的空間。在過去的半年裏，貿易戰、疲弱的人民幣及港元、國內公司違約及中央去槓桿等都是令中港兩地股市表現差勁的主因。A 股及港股也是 2018 年至今表現較差的市場。雖然美股最近不斷破頂，但貿易赤字也未有好轉。所以在貿易戰上，美國還未贏，中國也未輸。最新看到晶片商美光也指額外關稅將影響他們的盈利，所以估計川普在美國中期選舉前應不會有再出招，港股或有貿易戰的蜜月期。

至於港元的強勢，應是大量放空平盤所引致，更樂觀可視作有資金流入，無論是什麼，走資憂累也應有緩和。國內的問題較複雜，透明度也不高；但違約及去槓桿不是新新聞，市場亦應已反映了這些風險。反過來，若有新刺激經濟政策出台，可給予市場幻想的空間會不少。中港股巿在大落後環境下，理應有足夠吸引力令基金經理重拾興趣，短線先看 28500 點吧！

若讀者同意上述，接下來的問題應是買什麼？中港各類 ETFs 是懶人包，南方 A50（2823）、盈富基金（2800），甚至恒指 2 倍槓桿及國指 2 倍槓桿 (如 7200 及 7288）等也可考慮。如屬意挑選個別股票，強勢的平保（2318）、穩健的滙豐（5）、有機轉強的港交所（388）和內銀均可以。

風險胃納較高者可留意幾隻中期業績不差，但近月遭拋售的公司；如龍工（3339）、華虹（1347）及天能（819）。再進取的，可考慮新經濟半新股，如上週推介的小米（1810）。

至於今天港股走勢預測，由於美匯、夜期及 ADR 等均顯示恆指有回調壓力，加上 A 股休市及中方取消和美國的貿易談判，固預計恆指或先下行調整，也不排除先跌後升，大家把握機會了。至於今週大事，包括有今天中美兩國互徵關稅、週三美聯儲議息、週四期指結算及週五季結與財新採購經理指數等等。

2）美股上週五市況總結：美股三大指數週五漲跌不一。大型晶片股美光警告，美國對中國進口貨實施額外關稅，將削弱公司的盈利能力，令美光股價下挫 2.87%；另外，蘋果 iPhone 在美國首日開售，店舖人流不及往年，令納指下跌 41 點或 0.51%，標指也下跌 0.04%。相反，道指再創新高，上升 86 點或 0.32%。美滙指數反彈 0.32% 至 94.22，十年期國債債息約持平 3.066%，紐約期油反彈 0.55%，港股 ADR 回吐 80 點，相當於恆 27873 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）回購不斷，第十一次出手，週五以每股介乎 326 元至 333.4 元，斥資 3905 萬元，回購 11.83 萬股。騰訊自本月 7 日起至今十一度回購，合共涉資近 4 億元。

4） 新股訊息：

輪胎股浦林成山（1809）今天開始招股，招股價每股介乎 5.89 至 7.5 元，每手 500 股，擬於 10 月 9 日上市。公司亦引入中國重汽 (3808) 為上市前投資者，代價金額為 4000 萬美元，每股作價 4.95 元，較招股價下限折讓約 16%。

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