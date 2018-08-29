〈鉅亨主筆室〉古典學派：貨幣真的只是層面紗！！

壹、前言

從法國政府的觀點來看；它所想要的歐盟、或是歐元區，是一個以「經濟治理」發展為主的體制。因此所有歐盟的周邊組織，例如歐洲央行 (ECB) 管理委員會，歐盟 (EU) 高峰會議等多是為了，充實 1992 年馬斯垂克條約機能。一、從煤炭共同體、歐洲經濟共同體到歐盟；1999 年歐元的誕生，真正為歐洲帶來金融繁榮。貿易關稅的互相免除、自由經濟區這多是實體經濟，但歐元貨幣的橫行普遍運用，帶動了南北歐國家資產價格上揚。以前地中海是日耳曼帝國內海；歐元使得地中海北岸南歐邊陲地帶，與北海邊陲的愛爾蘭等開發中國家，資產價格大幅上揚；這些國家因為還擁有低價土地、勞力等，使得全球製造代工業者趨之若鶩，就如愛爾蘭。二、還有一些邊陲國家，如冰島與塞浦路斯等，因為金融體系的存款利率較高，以此附加吸引了歐元區其它國家，將資本帳或是金融帳資金流入這些國家。但是這些國家的財政基礎脆弱，無法持續負擔國家到期外債，於是當資產價格泡沫化。外資先拋售資產、而後續接手買盤、又因為資產價格下跌、被追繳貸款的擔保，最後引爆金融機構風險。三、如果一個金融體系無法滿足投資需求、為了加速回收放出去的資金、就不斷重複運用同一筆放款金額、創造存款資金放款乘數。在此誘因下創造衍生性商品；將債權集合變形為「與房地產連動債券」，固定收益債券。「與房地產連動債」是表外融資，其功能在於銀行資金的活用，但是因為它與實體經濟、尤其是與房地產價格是正向緊密聯繫的。四、投資者認為商品價格是一種長期趨勢，尤其是當時歐洲未來經濟融合遠景燦爛。但是商品價格是有供需的，而資產價格也多有循環起伏。當資產價格由高檔滑落後、與房地產連動的債券，其次級市場交易價格下跌。而金融機構不動產抵押貸款客戶，無法繳交高額房貸債務，因此為保住債權、銀行拍賣住屋收回貸款；而房地產景氣不振又影響到實體景氣投資意願，資金需求降溫，連帶使得該國公債信用下降；多數國家多有此複雜難解問題、再透過骨牌效應就使得歐元匯率大貶了。

貳、ECB 將於 2019 年 6 月 14 日宣示：歐元 QE 權衡寬鬆政策結束！

(圖二：歐元兌換美元匯率月曲線圖，鉅亨網首頁)

如圖二，歐元兌換美元外匯價位，在 2008 年 3 月出現停滯現象；多頭於 3 個月後，2008 年 6 月由 1 歐元兌換 1.5754 美元急速敗退，不到一年時間、暴跌到 1.34 美元以下。由此可以見到歐元強勢到頂之後的潰敗，它與 1997 年亞洲貨幣潰散風暴一樣；不同的是當時亞洲貨幣，是從 1997 年 8 月 2 日開始、由泰銖匯率開始崩跌，是一個接一個；而不是像歐元這樣一瀉千里。歐元 2008 年 6 月的情況，其實要比 1997 年亞洲金融風暴還慘。而更嚴重的是歐元是，一種貨幣橫跨全部歐洲國家；即使瑞典克朗與英鎊多與歐元緊密聯繫，不同貨幣但升貶值卻是一致的。對於歐元區而言，6 月一向是最敏感的時刻。因為 ECB 每年重大貨幣政策決策，幾乎多是在 6 月；而且大約多在 6 月 14 日。歐元統一了歐盟貨幣，但無法統合各國財政；在金融風暴無法完全熄火之際，未滅的火種在 2012 年，又引燃希臘政府第二次主權債務危機。歐洲央行被迫及時建立 EMS(歐盟財政穩定機制)，配合 IMF 危機救援機能全力投入。ECB 在 2014 年 6 月，推出的負存款準備率政策，被商品投資機構視為通貨緊縮強烈信號，開始減少對原油需求；連帶使北海布蘭特油價從 112.36 美元 / 桶，一路暴跌到 2016 年 1 月 27.1 美元 / 桶。而今 2018 年 6 月 ECB 反市場預期，暗示目前仍將繼續歐元寬鬆政策；這使得在平台整理等待，準備「均數復歸」的歐元匯率應聲貶值下跌。

(圖三：歐元兌換美元日曲線圖，鉅亨網首頁)

如果 2019 年 6 月 ECB 將宣示，退出權衡寬鬆貨幣政策；則 2019 年第二季開始，外匯市場將會事先預期歐元兌換匯價走強，美元指數屆時也將會走弱。所有的未來事件多非定點與靜態，ECB 將要退出歐元 QE 寬鬆轉變之前，全球的貿易局勢卻在 2018 年 3 月開始改變。美國自 2018 年 2 月 27 日認定「中國經濟侵略」後，也在當年 3 月指控德國操縱匯率，同時要求歐洲輸美鋼鐵提高關稅；而中美之間貿易對峙，更使歐盟內部對美國心生芥蒂，轉向與中國經濟加深往來。其實早在 2014 年，現在準備脫歐的英國，就首先率領歐盟國家投入，支持中國為「一帶一路」所發起「亞洲基礎建設銀行」(AIIB)。在全球經濟的發展歷史中，科學技術研究創新大多源起於美國；但貨幣、股票、債券、共同基金、保險等，標準建立與發源多在歐洲。銀行所以稱為 Bank，是因為在義大利等候存放款時，消費者所坐下的椅子就字音就叫 Bank。全球規模最大基金是英國貝萊德公司、最大金融隔夜拆款市場在倫敦、第一張股票是荷蘭東印度公司。至於以黃金為最後兌換的英鎊紙鈔、美元、即使是人民幣，最後本位多是英國所制定的黃金。英國對全球金融業發展深具專業眼光，應該是專家中的專家。

房地產貸款、演成金融風暴、資金逃竄；資本帳的危機、演成金融機構呆帳、最後釀成國家主權債務危機。如圖所示，歐盟會員國的平均主權評等多是 AA + 或是 AA 等級，但是內部國家財政情況參差不齊，南歐國家希臘或是東歐的國家、克羅埃西亞、波蘭、匈牙利等國，其主權信用等級多在 BBB + 以下。義大利還在今 2018 年 4 月差點釀出主權信用風險。「馬斯垂克條約」可以用各國 GDP 規模占比，做為與歐元兌換標準；但每一個歐元區國家的主權信用等級，或是標準公債殖利率，多無法綜合取到一個財政標準。財政政策所涉及的範圍，由教育、國防、健保、福利層面廣泛，如何統合在一個標準之下？是要以各國「吉尼係數」、「痛苦指數」、或是「工資水準」、編制出一個類似對應歐元的「財政指數」？歐元區是一個經濟區，目前強調的是經濟、不是國家治理。但是一個貨幣統一的連結，卻是連結了政府公債；而從債券價格、或是殖利率的波動，連結到國家主權信用。以所謂主權信用等級的標準，AAA 等級的國家、財政收支狀況應該是最好的；而 BBB + 以下的國家、債券價格應該是最低。

(圖四：歐洲國家主權債務信用評等，鉅亨網金融)

財政指標應該包含：一、一個企業的短期償債能力，在財務報表分析中，極短期的償債能力是「速動比率」，以可馬上變現的現金、應收帳款與應收票據；在極短一季期間中、就可變成現金的有價證券，除以負債總額。以一個國家而言，就是所有國家可能國內稅收、加上持有的美元、或境外歐元債券等，除以該國的各級政府總負債。二、而短期償債能力則是以「流動比率」，在「速動比率」的分子再加上一個企業的存貨。一個國家的存貨資產應該是指未來一季、或全年可能賺進的貿易順差金額；分母則仍然是負債總額。三、以「吉尼係數」為指標，是可照見每個國家貧富不均差異。而再配以該經濟體的「痛苦指數」，物價 CPI 上揚年增率與失業率總合；便可以約略理解歐元區之中，每一個國家經濟體的人民福利差異程度。

其實對於財政統一的工程而言，如果不考慮上述這些各國政府收支、與人民所享受生活福利差異。最直接做法應該就是，彼此多有租稅協定、課徵同樣的稅種與稅率。歐元區國家在貨暢其流、統一貨幣歐元下，區內免除關稅避壘後，慢慢會出現比較利益的產業分布。由目前的現狀，這種分配可能的未來是，以德國為技術與創新中心，愛爾蘭為產品代工、西班牙是造船與生產汽車大國。依維基百科記載，2008 年 IMF 統計資料，義大利是全球第七大、歐洲第四大經濟 GDP 規模國家；但義大利官僚制度卻較無效率。因此自 1964 年前後 GDP 成長率達 8% 後，節節走下坡、降到 2% 以下，義大利是歐洲的中小企業王國。

(圖五：歐洲央行總部 ECB，鉅亨網 AFP)

美國、中國、日本、德國、英國、法國、義大利，是目前全球前七大經濟體；在這些國家中，以義大利主權信用等級較低、是為 BBB 穩定。歐洲國家如何統籌分配各國的財政預算？這將會是歐盟繼續向前，不得不面對問題。尤其對於發行各國公債籌措預算，各國的社會階級結構與歷史背景異常分歧；但是問題根本是，各國多是使用歐元貨幣舉自己國債。任何一個國家財政的不穩，就會影響歐元匯率波動。而歐元卻又是目前全球第二大準備貨幣，歐元已經創造歐洲繁榮、甚至是經濟泡沫；讓歐洲財政發展穩定的首要是，各國國債市場順利運行，不再有債市危機；也就是公債殖利率多要處於 7% 以下水準。EMS 是權衡救援的措施，而若要統一收稅？統一發債？及統一處理收支預算？這又該如何達成？難怪英國要脫歐？因為這不僅涉及到主權、更牽連到民族主義情緒。

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