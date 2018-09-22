中國三迪(00910-HK)15億元收購內地項多個物業項目

中國三迪(00910-HK)公布，以15億元收購全盛實業全部股權，其中2億元以現金支付，6億元透過發行承兌票據支付，2億元將以每股0.412元發行逾4.85億股新股支付，5億元通過發行可換股債券支付。

全盛持有上海松江區三迪曼哈頓項目，將計劃發展為一棟15層高的酒店、辦公室及其他休閒配套設施，及預期建築工程將於2021年12月竣工；此外亦持有福建物業位，將建住宅及商業物業；及陝西省寶雞市物業項目；及吉林首創國際廣場，將發展為11幢主體建築物及一楝酒店。

三迪曼哈頓項目位於中國上海松江區黃金地段。該項目包括一期佔地面積為33,663平方米，可開發建築面積為125,190平方米，項目已竣工，且絕大多數項目物業已售出；二期為一個綜合發展項目及一個辦公及商場綜合項目，總佔地面積及擬建建築面積分別為70,540平方米及274,941平方米，其建築工程已動工，且預期將於2019年9月竣工；及三期項目佔地33,710平方米，可開發建築面積為115,818平方米，計劃發展為一棟15層高的酒店、辦公室及其他休閒配套設施，及預期建築工程將於2021年12月竣工。於本公告日期，三迪曼哈頓項目一期已售出或預售88,626平方米之項目物業。

高佳苑及凱旋楓丹均已竣工，且多數物業單位已售出，並已交付予買家。於公告日期，未售項目工程的總建築面積為21,597平方米，主要為酒店、餐廳、幼兒園及若干持作租賃之停車場。西城楓丹位於西區生態城，佔地面積為66,707平方米，其地積比率及綠化率分別為1.81及35%。該地塊將發展為26幢總在建建築面積為164,742平方米之住宅及商業物業，其中已預售51,689平方米的住宅單位。該項目現正在興建，且預期將於2020年六月前竣工。江山水岸位於中國福建省永泰縣。該項目佔地面積為177,666平方米，及擬建建築面積為181,507平方米。其屬低層住宅及酒店開發項目，該項目目前尚未動工。

三迪世紀新城位於陝西省寶雞市金台區，佔地面積為235,955平方米及擬建建築面積為743,936平方米，其中建築面積245,936平方米已竣工，在建而尚未完工的項目總建築面積為498,000平方米。於本公告日期，該項目已售出或預售220,144平方米之項目物業。

首創國際廣場佔地面積67,362平方米，且將發展為11幢主體建築物及一棟酒店，該項目的總擬建建築面積為186,704平方米。87,680平方米項目面積的建築工程已竣工，餘下項目現正進行建築施工工程，且預期將於2019年底前竣工。於本公告日期，該項目已售出或預售75,226平方米之項目物業。