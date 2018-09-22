德銀：聯準會可能根本不擔心衰退 反而認為是「軟着陸」

聯準會將在 9 月 26 日（下周三）宣布升息 25 個基點，被市場認為「板上釘釘」，這將令聯邦基金利率抬升至 2%-2.25% 區間，也是 2008 年 4 月以來最高。

由於美國基準利率更加接近中性利率水平，升息引發美債殖利率曲線日趨平坦化，市場參與者開始討論聯準會如何結束本輪貨幣政策正常化，並擔心升息令美國經濟最早從明年起陷入衰退。

但兩家主流銀行認為聯準會升息的決心可能超過市場預期。德意志銀行經濟學家 Peter Hooper 指出，聯準會可能一點都不擔心衰退，因為自信可以實現一個史無前例的「軟着陸」，即通過升息令經濟增速放慢至可持續的水平，失業率重新上升至長期自然失業率，從而避免經濟衰退。

Hopper 認為，最終聯邦基金利率可能漲至 3.375%，超過中性利率進去限制經濟發展的水平，以便實現經濟軟着陸。聯準會之所以有信心，是因為前兩次經濟衰退中出現的資本品（capital goods）過剩現象（科網泡沫的電信開支過剩以及房地產泡沫），在目前的實體經濟中沒有出現：

「因此聯準會可以放慢經濟，但是不會摧毀經濟…… 所以大部分市場參與者預期的經濟衰退在 2020 或 2021 年出現，對聯準會來說並不會過分擔憂。」

華爾街見聞曾提到，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 團隊上周研報也持類似觀點，即不認為美國經濟會在 2020 年陷入衰退，「未來三年美國經濟衰退的可能性只有 36%，低於歷史平均水平。」

高盛認為聯準會會不顧衰退擔憂保持升息的理由，是因為即不會刺激也不會拖累經濟增速的中性基準利率（r*）本身也在上升，目前排除通膨後的實際 r * 已經漲至 0.9%，而現有的實際聯邦基金利率（排除通膨 2% 目標之後）還是負值或剛達到零。

高盛研報稱，美國失業率接近十八年新低且還在下跌，薪資和通膨正在上升，金融狀況保持寬鬆，經濟增速或創四年多最高，實際基準利率接近零在經濟擴張晚期不再合適。中性利率如果在 0.9%，代表聯邦基金利率應該漲至 2.75%-3%，即包括下周利率決策在內共會再升息四次。

德銀的 Hopper 指出，下周 FOMC 會議將首次給出 2021 年聯準會對經濟增長、通膨和利率水平（點陣圖）的預測。這是觀察聯準會思路很好的機會，聯準會很可能會認為美國經濟增速只是會放緩，而不是進入下跌 / 衰退周期。也就是說，聯準會很可能認為已經進入第九年的本輪經濟復甦，還能再多持續幾年，超越 1991-2001 年的歷史最長紀錄 10 年。

但上述兩位經濟學家對美國經濟前景的看法，幾乎與華爾街大部分人士的擔憂背道而馳。聯準會前理事 Larry Meyer 近日也表示，對經濟陷入衰退的擔憂會在明年大舉浮現，聲音會越來越大。

華爾街見聞曾深度總結過，雷曼危機十周年之際，關於全球將步入衰退期的預言如潮水般湧來，華爾街投行、資管機構、經濟學家們似乎都在異口同聲的發出警報，認為未來兩年格外危險。他們唯一的分歧可能只是時點而已——衰退究竟是在明年到來，還是 2020 年？

其中法國興業銀行最新的全球經濟展望比以往更悲觀，並預計下一輪美國經濟衰退浪潮將出現在 2019/2020 年。摩根大通認為，隨著空前的貨幣政策影響消退，尾部風險或在 2019 年增加。該行隨後也提到 2020 年會成為危險的時點，「下一次危機可能兩年後就爆發」。

全球最大對沖基金橋水的創始人達利歐、「末日博士」魯比尼與諮詢公司的聯合創始人 Brunello Rosa、全球最大債基管理公司 PIMCO（太平洋投資管理公司）等金融大鱷們都認為，最早兩三年內（2020 年起）衰退就會開始。就連不看衰經濟的高盛都認為，如果美國真得陷入衰退，其它發達經濟體在接下來的一年中遭受同樣命運的機率將高達 70%。

因此在一片唱空聲中，雷曼危機當年的「救市三人組」開始思考一個問題：我們準備好迎接下一次危機了嗎？

前聯準會主席柏南奇，前財政部長蓋特納和前財政部長保爾森在紐約時報上聯合撰文稱，儘管現在的銀行體系規模比多年前龐大得多，隨著金融監管缺口的消除，美國可以承受下一次危機，但美國對抗危機的工具中仍存在一些弱點和缺陷。

他們擔心：「即使金融危機現在不太可能發生，但終將出現。」因此他們呼籲：「我們需要確保未來一代金融『消防員』擁有必要的應急能力，防止下一次着火演變成一場熊熊大火。我們必須抵制那些消除安全措施的呼聲。」

『新聞來源／華爾街見聞』