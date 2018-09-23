谷歌CEO回應搜尋結果操縱指責：過去沒有、未來也不會這樣做

針對近來川普對谷歌搜尋結果存在政治偏見的指控，谷歌首席執行長 Sundar Pichai 給出回應：過去不曾、未來也不會這麼做。

《紐約時報》引述 Pichai 周五（9 月 21 日）發給員工的一封郵件表示，

最近有新聞報導提及一封內部郵件，暗示谷歌會為了政治目的犧牲搜尋結果的完整性。這是完全錯誤的。

我們的產品不會偏向任何政治議程。用戶對我們的信任是谷歌最大的財富，我們必須永遠保護它。

此前一天，《華爾街日報》爆出一連串的谷歌員工內部郵件顯示，2017 年 1 月 29 日，即川普第一次簽署移民禁令的兩天之後，員工們就「是否有可能調整谷歌搜尋相關功能，為用戶展示支持移民的內容」進行了討論。

其中一位員工寫道：

我知道這需要大家全力以赴才能做到，但我也認為，這就是我們所需要的及時又迫切的資訊。眾所周知，如果沒有移民，這個國家和谷歌都不會存在。

今年 1 月，川普頒布入境限制令，在 90 天內禁止全球難民以及伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、也門和伊拉克公民入境。隨後，包括谷歌在內的超過 100 家科技公司聯合向法庭提交非當事人意見陳述，要求法院撤銷這一禁令。

郵件流出後，一位谷歌發言人在聲明中表示，郵件中的討論只是一場頭腦風暴，相關措施從未有過一項付諸實施。

無論是在當前的競選季，還是在 2016 年美國大選期間，又或是在川普出台旅行禁令之後，谷歌從未操縱過搜尋結果，也沒有修改任何產品用以宣揚特定的政治意識形態。

我們的程序與政策不會允許這樣的做法。

在此之前，川普也曾大力抨擊谷歌，指責谷歌在新聞搜尋結果中故意展現對他不利的新聞，並稱這是一個「很嚴重的問題」，必須得以解決。

8 月 28 日，川普在社交媒體上表示，

在谷歌搜尋「川普新聞」，結果只顯示「假新聞」媒體的報導。「換句話說，他們操縱了關於我和其他人的新聞，所以幾乎所有的故事和新聞都是負面的。」

搜尋「川普新聞」，96% 的結果來自左翼媒體，這很危險。谷歌和其他公司正在壓制保守派的聲音，隱藏正面的資訊和新聞。他們控制我們能看到什麼，看不到什麼。這是一個非常嚴重的情況，將會得到解決！

其中「假新聞」CNN 最為突出。共和黨 / 保守派和公平媒體被屏蔽。這合法嗎？

當時谷歌的回應態度與現在如出一轍，表示搜尋結果並不會出現任何政治傾向上的偏頗。

搜尋不被用來制定政治議程，我們不會將我們的結果偏向任何政治意識形態。

每年，我們都會對我們的算法進行數百項改進，以確保他們能夠根據用戶的查詢提供高質量的內容。我們不斷努力改進谷歌搜尋，我們從不對搜尋結果進行排名以操縱政治情緒。

『新聞來源／華爾街見聞』