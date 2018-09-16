〈鉅亨看世界〉巧克力市場拚輸贏

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新的研究報告指出，消費者對巧克力的需求正在轉變，將更注重產品品質與包裝，並且計劃性購買的行為將攀升，一改過去為了滿足口腹之慾而進行的衝動購物，因此看好產品線有高端巧克力的食品廠商。

摩根士丹利的分析師 Eileen Khoo 表示，在過去約有 70% 的巧克力消費者，購買理由是為了滿足當下慾望，但這種購物習慣正在轉變，消費者開始更加關注品質。



Khoo 指出，消費者越來越有健康意識，因此近年來，許多健康食品與零食出現於市場，這對巧克力的銷售恐造成衝擊，一些大型的零售商，如英國市占最高的超市 Tesco 和美國連鎖藥妝店 CVS，皆應客戶要求，在結帳的商品陳列處移除巧克力。



另一方面，Khoo 認為，計劃性購買的行為，如節日送禮，將在長期巧克力銷售中，扮演越來越重要的角色。以當禮物的角度來看，品質和包裝變得很重要，因此，該分析師看好旗下有多樣性高端產品的巧克力品牌，因消費者不會選擇廉價巧克力當禮物。

儘管在巧克力市場的銷售中，高端巧克力產品的銷售仍佔少部分，但 Khoo 認為這些產品的重要性正在攀升，消費者願意支付更高的價格，以滿足「感官奢華體驗」。

在主要的巧克力品牌中，Khoo 看好瑞士廠商 Lindt 瑞士蓮 (Lindt & Sprüngli)、Godiva 和費列羅 (Ferrero) 可以掌握此市場轉型趨勢。而 Mars、Hershey(HSY-US) 和雀巢在提供高端產品的部分則相對落後。Mars 旗下主要產品有 M&M、Snickers 與 Dove。

摩根士丹利給予瑞士蓮「優於大盤」的評級，而北美最大的巧克力製造商 Hershey，儘管在市占上具有優勢，但是產品線缺乏高端巧克力，因此評級為「中立」，該公司 13 日股價收於每股 106.60 美元。

Hersey 股價日線走勢圖

線上銷售機會

高端巧克力產品的另一銷售增長機會為電子商務，Khoo 指出，由於低溫保存運送的難度，以及以往消費者想立即吃到巧克力的心態，使得線上銷售佔巧克力整體市場的銷售不到 3%。

但此情況在之後有可能會轉變，因為越來越多消費者將計劃性購買昂貴的高級巧克力，這些消費者可以等待運送的時間，以及可能願意為高級巧克力花較高的運費，有望推動巧克力的線上銷售。

可可豆期貨

美國可可期貨價格 13 日收於每噸 2315 美元，自 1 月 5 日的今年高點每噸 2914 美元，跌幅達約 20%。

美國可可期貨走勢

由於可可價格不斷下跌，世界上兩個主要的可可生產國，加納和象牙海岸選擇進行策略性合作，採取進一步的措施，為國際可可價格設定下限。

兩國本週在迦納首都阿克拉召開會議，監管機關同意透過一系列措施，以執行在 3 月簽署的《阿比讓宣言》(Abidjan Declaration)，該宣言旨在解決可可生產方面的挑戰。