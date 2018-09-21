台股盤前─美股創高拉抬多頭行情可期 惟層層反壓有待放量突破

台股加權指數昨 (20) 日衝 10900 點關卡後得而復失，最低一度下探 10814 點，終場收在 10831.41 點，跌 25.86 點，成交值 1319.95 億元，今 (21) 日開盤前，觀察到美股道瓊指數盤中再創歷史新高，而蘋果股價反彈，激勵亞股同步開高，台股多頭攻勢再起可期，惟留意，中秋連假報到，且目前上方有多重反壓，上攻有待量能放大。

三大法人已連 6 個交易日淨買超，昨日達 38.59 億元，其中，外資及陸資買超 47.1 億元，為連 3 買，投信買超 2.69 億元，僅自營商轉賣 11.2 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 6391 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2961 口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6337 口至 22549 口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2510 口至 88 口，籌碼中性偏空。

美股方面，道瓊工業平均指數收高 251.22 點或 0.95% 至 26656.98 點；Nasdaq 指數收 78.19 點或 0.98% 至 8028.23 點；S&P500 指數收高 22.80 點或 0.78% 至 2930.75 點；費城半導體指數收高 15.99 點或 1.17% 至 1387.67 點。

其中，道瓊指數盤中突破 26616.71 點，昰 1 月以來再寫歷史新高。標普 500 指數同樣自 8 月底以來再次漲到歷史新高，為多方氣勢增添助力。

經濟部公布 8 月外銷訂單金額為 436.8 億美元，創下歷年同期新高，年增率 7.1%，超乎預期，主要是因資通訊產品進入旺季，加上傳統產業接單持續暢旺；累計前 8 月，外銷訂單達 3239.1 億元，也是歷年同期新高。

新 iPhone XS 今日開賣，而最受看好的 iPhoneXR 傳出，XR 主力生產商和碩因生產不及加上零組件運送延遲，部分訂單轉向第二代工的鴻海集團旗下富士康，而富士康因新增訂單，主要生產基地鄭州廠正招工，中秋節也需加班生產，市場預期蘋果新機銷售將逐漸進入高峰。

台塑化昨天比下鴻海，首度登上第二大市值股，根據外資滙豐證券觀點，認為台塑化這波多頭還沒走完，目標價上看 146 元，市值有再成長空間。

泰山經營權之爭恐再起，去年機能飲料龍頭保力達大量買進，持股約 30% 成最大股東後，公司派雖透過現金增資引進合作夥伴，但近期龍邦又大量買進泰山股票，躍升第 3 大股東。

整體來看，法人認為，最新 2000 億美元關稅商品清單雖移除了「無線設備」，使蘋果商品暫不受到影響，不過，市場憂心後市未來貿易摩擦再次升溫，才導致近期蘋概股如台積電、鴻海、大立光、可成、和碩等皆為國內重量級權值股走弱，並進壓抑台股表現。

不過，由於美中貿易戰短期利空出盡、將進入近 3 個月的選舉前空窗期，加上陸股止穩，而後還有銷售備受看好的 iPhoneXR 將上市，不排除在中秋假期過後，多方另起攻勢。