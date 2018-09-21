【大慶證券】盤前分析－美股全面走揚 台股挑戰月線關卡



◆盤勢分析

蘋果新機即將開賣且未被列入關稅清單，激勵蘋果、亞馬遜等科技股轉強，加上市場樂觀看待中美達成貿易協議的可能，美股四大指數同步跳空走揚，道瓊與 S&P500 指數更同創歷史新高，在市場恐慌情緒淡化下，股市短線展開波段行情，然而，中美將於下周一開始互徵商品關稅，美 FED 也將採取升息動作，十年期公債殖利率攀升至 3.07%，都對美股產生壓力，可以十日線作為多空觀察指標。

國際緊張情勢舒緩，道瓊盤中續創今年 1 月以來歷史新高，激勵昨日台股早盤開高後一度突破月線並拉升至高點 10908，但電子股表現疲弱，加上強勢股出現高檔賣壓，拖累指數由紅翻黑，台股終場下跌 25.8 點，收在 10831 點，成交量 1352 億元。就技術、籌碼面而言，外資在前天拉高結算後，昨日期貨多單轉而減碼 6334 口、淨多單口數約 2.3 萬口，現貨在台幣近期轉強下，昨日買超 47.1 億元，累計本周買超 159.6 億元，加上日 KD 指標交叉向上，短線台股維持多方氣勢，但下周一將因中秋連假休市，投資人態度轉趨觀望，且美國及台灣央行都將展開貨幣政策會議，研判指數將在 9/12 前低 10667 點以及 9/3 前高 11097 點之間來回震盪。

昨日盤面以金融、生技族群最為強勢，在美國將於下周展開升息動作激勵之下，包含中信金、國泰金、華南金等均大幅走揚，生技股也在政策支撐及營運優異拉抬下，由科妍、浩鼎領頭，帶動和康生、康友 - KY、雙美等同步衝高，此外，其他如塑化的台塑化、台塑，鋼鐵的大成鋼、中鋼構，水泥的亞泥等族群也相對抗跌，顯示傳產、金融仍為目前盤面主流，持續看好金融、塑化、紡織、生技、鋼鐵、食品等族群。電子股依舊弱勢，漲價族群的被動元件、矽晶圓、記憶體、MOSFET 等則持續在谷底盤旋，IC 設計的智原、世芯昨日也出現補跌，顯示在美國科技股轉弱以及籌碼依舊凌亂下，仍不建議進場摸底；至於蘋概股包含鴻海、大立光、美律、可成、台郡、和碩、臻鼎等也都大跌，但蘋果兩款新機將於今日開賣，持續觀察後續銷售數字牽動蘋概股表現，並成為電子股多頭反攻的指標。

