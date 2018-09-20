〈台塑化市值超鴻海〉市場觀望新款iPhone銷售狀況 鴻海股價欲振乏力頻破底

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日股價依舊低迷，市值遭到台塑化 (6505-TW) 超越，落居老三，法人指出，目前外界對新 iPhone 開賣後的出貨狀況依舊觀望，加上蘋果最近釋出的 IOS 12 更新，iPhone 舊機種性能提升，換機效應恐面臨遞延。

鴻海今天盤中股價最低來到 75.2 元，跌逾 1.5%，若以減資前股本 1733 億元算，市值最低來到 1.3 兆，被台塑化 1.32 兆元超車，在市值排行榜落居老三。

法人指出，鴻海股價不振，主要還是外界對新 iPhone 銷售狀況存有疑慮，雖然目前市場多看好 iPhone XR 可望熱賣，但 iPhone XS 系列銷售狀況恐較為平淡。

據國外網站 Appleinsider 指出，預估今年鴻海囊括所有 iPhone XS、8-9 成的 iPhone XS Max，及 3 成的 iPhone XR 訂單，若 iPhone XS 銷售動能不如預期，恐將影響鴻海營運表現。

此外，日前蘋果官方釋出最新版的 IOS 12 更新，舊款 iPhone 機種性能顯著提升，也可能導致換機效應面臨遞延。

且雖然鴻海引進自動化設備盼降低人力成本，但隨著新 iPhone 設計趨於複雜，後段組裝人力需求不增反減，且在工資增長之下，人力成本依舊成為鴻海的獲利重擔。