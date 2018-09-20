〈台塑化市值超鴻海〉受惠油價大漲股價創高 超鴻海成台股市值第二大

台塑化 (6505-TW) 近來受惠沙烏地阿拉伯官員表示，國際油價可能站上每桶 80 美元，帶動油價大漲，有利台塑化營運表現，繼昨 (19) 日股價創高後，今 (20) 日開盤股價再攀高，站上歷史新高價 139 元，帶動市值衝上 1.324 兆元，超越鴻海今日最高市值 1.32 兆元，成為台股市值第二大的個股。

台塑化昨日股價站上 137 元，創歷史新高，市值也達 1.305 兆元，今日又挾著油價大漲持續大漲題材，股價再寫新猷、最高達 139 元，市值攀升至 1.324 兆元，統計自掛牌上市以來，台塑化市值已增加 9634.2 元。

由於美國制裁伊朗的石油出口，將導致石油供給減少，沙烏地阿拉伯官員日前表示，國際油價可能無法避免站上每桶 80 美元，也暗指沙烏地阿拉伯不想試圖增產以壓低油價，帶動近日國際油價大漲，也為台塑化營運增添許多想像空間。

台塑化 7 月與 8 月合併營收共 1325.9 億元，年增逾 3 成，其中，煉油事業第 3 季煉油量逐月提高，整體開工率達到 96%，而烯烴事業 7 月產能利用率雖受到定檢影響、僅 9 成，但 8 月全能生產、9 月維持 96%。

法人認為，第 3 季煉油價差已從低檔回升，油價持續墊高，加上石化原料價格維持高檔，且將有 20 億元現金股利收入入帳，台塑化單季獲利可望維持逾 200 億元水準。