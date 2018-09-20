豪華超跑Aston Martin正式遞交IPO申請 估值67億美元

007 電影中的豪華跑車製造商 Aston Martin 週四 (20 日) 正式在倫敦遞交 IPO 申請，公司估值高達 50.7 億英鎊 (67 億美元)，超過同樣是豪華跑車製造商法拉利 (RACE-US) 市值的數倍。

Aston Martin 在一份聲明中表示，將以每股 17.50 英鎊至 22.50 英鎊的價格出售 25% 的股份，擬發行 5700 萬股。將在 10 月 3 日定價後，於 10 月 8 日左右在倫敦證券交易所開始掛牌交易。

執行長 Andy Palmer 在接受採訪時表示，這個估值是一次重要信心喊話，並指出，在低谷時，該公司的價值不到目前價值的十分之一。「從我的觀點來看，最重要的是我們只在跑道的一半。我們更新了現有的產品組合，我們眼前還有更多的產品與機會。」

Palmer 表示，Aston Martin 的首款 SUV 將於 2020 年問世，將由此打進中國市場並領先市場競爭者法拉利，法拉利在本週將其 Purosangue SUV 的上市推遲至 2022 年。Aston Martin 正積極生產運動型多功能汽車，以獲取高利潤率，並為汽車電動化計劃賺取資金。

然而，分析師對於 Aston Martin 的估值抱持疑慮。「我們喜愛這個品牌，也尊重管理團隊。但我們根本無法理解高於法拉利數倍的估值，」Sanford C. Bernstein&Co 的分析師 Max Warburton 在一份研究報告中表示。「他們正在虧損，歷史獲利能力薄弱，資產負債表脆弱，正以較低的價格出售汽車。」

即便如此，Palmer 表示，最低的估值也有 40.2 億英鎊，科威特投資者 Primewagon、Asmar 和 Adeem 持有公司約 57% 有投票權的股份。總部位於倫敦的 Investindustrial Advisors 持有 37.5% 的股份。德國汽車製造商戴姆勒則持有約 4.9% 的普通股份。

面對英國脫歐的影響，Palmer 表示，雖然英國脫歐後的汽車產業是最容易受到貿易障礙影響的產業之一，但是 Aston Martin 並不會受到太大衝擊。

阿斯頓馬丁上半年調整後的 EBITDA 利潤率為 24%，達 1.04 億英鎊，上半年總銷售額為 4.45 億英鎊。該公司的目標是在中期內將這一數字提升至 30% 以上。

與競爭對手相比，法拉利去年的獲利為 10 億美元，利潤率為 30%。該公司在本週表示計劃在 2022 年將這一數字增加到 38%。