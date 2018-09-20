安倍贏得自民黨總裁選舉 將成日本史上最長在位首相

在國際政治、經濟形勢敏感複雜的關鍵時刻，日本政局展現了二戰以來少有的穩定性和連續性。

人民日報報導，日本首相安倍晉三 9 月 20 日在自民黨總裁選舉中擊敗該黨前幹事長石破茂，成功當選自民黨總裁。

安倍晉三以 553 票對 254 票優勢獲勝，再獲三年任期，這也意味著安倍未來將成日本在位時間最長的首相。

安倍晉三曾於 2006 年 9 月當選自民黨總裁和日本首相，2007 年 9 月因身體原因突然宣布辭職，2012 年 9 月擊敗 4 名競選對手當選自民黨總裁，2015 年連任自民黨總裁。自民黨總裁由該黨國會議員和黨員投票選舉產生，任期 3 年。安倍或在 10 月上旬實施內閣改組和黨高層人事調整。

未來三年，安倍預計將繼續推行「安倍經濟學」，推動社保改革，加強軍備，修改「冰封」超 70 年的和平憲法，明確自衛隊模糊的政治地位。

消息公布後，日元反應平淡。

政治世家第三代

「王侯將相寧有種乎」，但生在政治世家的安倍，命中註定要繼承家族的政治遺產，成為日本首相。

安倍的外公岸信介、外叔公（岸信介親弟）佐藤榮作都曾任首相，佐藤榮作是二戰後日本擔任首相時間最長的人，共計 2797 天。安倍父親安倍晉太郎曾任日本外相，1991 年，安倍晉太郎在即將出任首相前夕突然病逝。

父祖蔭庇下，安倍仕途頗為順暢。2006 年 9 月，安倍從小泉純一郎手中接過首相職務，成為二戰後日本最年輕的首相（52 歲）。

但安倍當時畢竟還是太年輕缺少經驗，政治「滑鐵盧」迅速降臨。2007 年 9 月，內外交困的安倍宣布因個人健康原因，辭去首相一職，在位僅一年。

不過，安倍在野期間痛定思痛，制定了更加廣泛、對選民更有吸引力的政治、經濟綱領。蟄伏數年之後，安倍東山再起，2012 年 12 月再度出任首相。目前，安倍已經成為日本在位時間第三長的首相。

如果自民黨總裁選舉獲勝，2019 年 2 月 21 日，安倍將成為在位時間第二長的首相；2020 年 8 月 24 日過後，安倍將刷新前首相佐藤榮作創下的記錄，成為日本持續在位時間最長、總體在位時間最久的首相。

安倍能在「換首相比換衣服還勤」的日本政壇屹立不倒，既是依靠家族的支持和個人的努力，也靠歷史的進程。

日本經濟創 90 年代來最強增長 股市逼近十七年來新高

2012 年，安倍「回鍋」出任首相後，充分吸取了教訓，將經濟放在最優先的地位。在經濟方面，安倍內閣提出了涉及貨幣寬鬆、財政刺激和監管改革的政策，後來被稱為「安倍經濟學」。

儘管外界質疑，這一「經濟處方」能否治療長期困擾日本的通縮「頑疾」，但是安倍的經濟政策，利用了全球央行量化寬鬆帶來的機遇，至少為股市上漲製造了預期。

在股市方面，日經指數周三收漲 1.1% 至 1 月底以來最高位，接近 1 月 23 日所及 24129.34 點，1.93% 的漲幅便能突破。如果突破該點位，將創下自 1991 年 11 月以來最高水平。

華爾街見聞此前提及，摩根士丹利認為，在經歷 2019-2020 年周期性衰退後，日本股市（MSCI 日本指數）ROE 到 2025 年有望進一步攀升至 12%，與 MSCI 全球指數水平持平，進一步推動 MSCI 日本指數市凈率從 1.35 倍擴張至 2.15 倍——這將是自 1990 年代以來最高的市場估值。

MSCI 日本指數 ROE 已從 2012 年的 4.4% 上升至目前的 9.8%，與 MSCI 國際指數的差距從 7.6% 縮小到 2.5%。過去 5 年，在日本 24 個上市股票板塊中，有 15 個板塊的股本回報率高於全球同行。

在經濟方面，安倍 2012 年 12 月上任以來，日本經濟增長了 12% 以上，雖然橫向比較日本經濟增長並不顯著，但這是自 1990 年代以來日本經濟最強勁的增長。同時，日本的失業率降至二十多年來最低點，彭博社稱，這幫助安倍及其妻子安倍昭惠在一系列醜聞中全身而退。

摩根士丹利 MUFG 證券公司高級顧問 Robert Feldman 表示，打擊通縮、企業減稅以及放鬆旅客簽證等「良政是安倍內閣屹立不倒的部分原因」。

摩根士丹利認為，隨著投資不斷增加，勞動生產率和參與率進一步提高，以及技術移民的推動下，日本名目 GDP 增長將進一步加速，預計 GDP 增長在 2021-2025 年之間平均將達到 2.2%。

權謀高手安倍

2012 年 12 月，安倍重新掌權後，安倍政府長期穩定，自民黨還創下了「眾議院選舉三連勝」、「國會選舉五連勝」的記錄。

在政治上，安倍放棄了部分右翼政策，以贏得更廣泛的選民支持。小泉純一郎任內每年都參拜靖國神社，但安倍自上任以來，只參拜過一次。

在日本民眾頗為忌諱的加強軍備和修憲問題上，安倍善於打順風球，充分利用周邊局勢，渲染外部威脅，使日本民眾的注意力轉移到國家安全上，削弱了反對加強國防和修憲的聲音，預計 2019 年夏季的日本參院選舉之前將實施修改憲法的國民投票，從而完成修憲。

此外，安倍對選舉的技術性操作確實玩的溜，總是在反對黨最不希望的時候進行選舉。例如，在去年 9 月，安倍提前解散國會眾議院，進行「快速」選舉，利用日本民眾對朝核危機的擔憂，成功保住自民黨三分之二的「超級多數」地位。

而且，安倍的對手也確實「豬」。日本民主黨 2012 年下台後，很快陷入崩潰，被積蓄力量多年的安倍「按在地上摩擦」，以致於安倍不但在此前的五場選舉中屢戰屢勝，在國會立法中也幾乎無人可擋。

同時，安倍重視維繫黨內團結，在自民黨內的領導地位幾乎不可撼動。自民黨 7 大派系中，已經有 5 派力挺安倍連任。日本《產經新聞》公布的民意調查顯示，自民黨內 87% 的國會議員支持安倍，碾壓對手、前自民黨幹事長石破茂。

幸運女神會一直垂青安倍嗎？

不過，安倍應該無心慶祝自己的政治勝利，一來安倍的民意支持率仍然不溫不火，彭博社稱，大部分選民都擔心隨著老齡化加劇，經濟可能出現衰退。

而且，在未來三年裡，安倍面臨的重大挑戰接踵而來：棘手的日美貿易談判，避免在朝核談判中被邊緣化，舉辦 2019 年 G20 峰會和 2020 年東京奧運會，等等。

國際貿易局勢轉向，直接挑戰安倍打逆風球的能力。未來幾周，日本在貿易談判上預計將和美國有一場「惡戰」。在自民黨選舉結束後，日本將美國繼續展開貿易談判，美國總統川普不會對安倍太「溫柔」。

儘管安倍在川普面前姿態極低，反覆強調美日同盟的重要性，但今年川普已經在貿易保護措施中「關照」了日本：將日本列在鋼鐵與鋁關稅名單內。川普此後又威脅要直接打擊日本經濟支柱——汽車行業，威脅將汽車關稅從 2.5% 提升至 25%，迫使日本擴大對美國進口。

而且，過去五年裡，日本經濟強勁增長還受益於美元持續升值和美國量化寬鬆。如今，日本和美國貨幣政策不同調，並且如果川普像施壓歐元施壓日元升值，日本出口將遭受巨大的損失。安倍上周日表示，他告訴過美國總統川普，討論匯率問題是危險的。

同時，日本沖繩縣知事選舉投票在即，美軍普天間機場搬遷成為選舉焦點，日本朝野激烈對抗。9 月 30 日選舉結果，可能將影響日本中央政府的搬遷計劃，進一步拉緊日美關係。

好消息是，中日關係近期取得積極進展，安倍預計最快 10 月訪華。中國是日本最大的貿易夥伴，2012 年安倍上任伊始，中日關係當時處在數十年來最糟糕的階段。經過多年努力，中日關係正步入正常軌道，面臨改善發展的重要機遇。