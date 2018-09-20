【華冠投顧】加權依舊區間震盪、櫃買留意均線反壓意

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2345 智 邦：

股價自 9 月初跌破年線之後，今天帶量跌停、出現新低點，後續不排除還有低點出現，若明天無法收復半根黑 K，則股價將走入空方趨勢。

6462 神 盾：

近期蘋概股受中美貿易戰拖累，股價今天帶量跌停，跌破過去三年的新低點，由於籌碼凌亂，後續不排除還有低點出現。

3653 健 策：

短線漲多之後，股價直接長黑回測月線之上，雖股價還在多方趨勢上，月線支撐是否有守，將會是後續值得觀察的重點。

2349 錸 德：

股價經減資之後，線型轉為備戰多方，今股價站回趨勢中線之上，若量能跟上則有機會續強表態。

1218 泰 山：

近期股價帶量表態向上，量能進一步升溫，已過近幾年的新高點，後續若可走在短期均線上，股價有機會挑戰前高

#一分鐘盤勢解析：

蘋概族群今天受影響的個股，有進一步擴大的現象，由於中美貿易戰況進入第二輪，雖稅率幅度不大，但後續將有很大的機率，進入第三輪的激戰。而中方在沒有進口商品課稅的情況之下，是否將矛頭轉向蘋概股，就是目前市場上擔心的重點。若蘋概股供應鏈受到影響，將會影響台股未來表現。

加上指數今天吞掉昨天半根長紅，指數又跌落年線附近，雖年線上揚具有支撐性，但區間震盪的格局將維持不變。而櫃買指數方面，因先前出現新低點，經過多日的橫向整理，即將來到月線反壓的位置，而是否能夠突破站上月線，將是短線多空的判斷點！

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