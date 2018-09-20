台股盤後─季底法人結帳壓力重 蘋概股成變現重災區 待量縮止跌

美中貿易戰利空陰霾持續籠罩，再加上季底大型法人結帳的壓力，台股加權指數今 (20) 日衝 10900 點關卡得而復失，最低一度下探 10814 點，跌逾 40 點，尾盤前跌幅收斂，終場收在 10831.41 點，跌 25.86 點，跌幅 0.24%，成交值 1319.95 億元，分析師指出，短線國際股市恐持續震盪整理，整理期間先觀察量能能否縮減，才有助於後續出量反彈後的多頭行情。

蘋概股是今日的壓盤重心來源，聯德控股、智原挫至跌停，美律、穩懋跌逾 9%，原相、金像電、GIS-KY 和台郡均跌超過半根停板，可成、嘉聯益、精材、和臻鼎 - KY 等跌幅均逾 3%。

法人分析，蘋概股有不少散戶著墨，在成為重點殺盤之際，使市場瀰漫相當悲觀的氣氛，不過，反而可留意，後續有望見到破底翻。

從細族群來看，日前衝出一波短線行情的中小紡織股見到獲利了結賣壓，利勤跌超過半根停板，興采也跌逾 3%。

低檔反彈的太陽能族群也再度落難，國碩跌半根停板，碩禾、頂晶科跌 4% 左右，達能、新日光和綠能跌 1.5% 之上。

印刷電路板相關業者同步走弱，金像電重挫 6%，統盟、泰鼎 - KY、先豐、南電、競國和高技均跌逾 2%。

而生技族群相對強勢，科妍、浩鼎和和康生漲停鎖死，奈米醫材、雙美、泰博和佳醫漲逾 2%。

國泰證期研究部指出，台股和美國科技類股具有高關聯性，近期美國科技類股偏弱，壓抑台股表現，不過，可觀察到新台幣穩定波動，資金未再見到大幅流出的態勢，因此，外資操作可以中性偏多看待，但中小型族群偏弱格局不變。

統一投顧也認為，美中貿易戰火擴大、蘋概股營運前景受到法人機構保守看待，而從技術面來看，季線、半年線的上檔套牢賣壓沉重，在成交量能有效放大之前，指數上檔壓力沉重，預期短線將呈現反彈震盪整理格局。