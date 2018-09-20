阿里巴巴馬雲稱未來不會重回一線領導崗 除教育外還考慮造酒

10天前剛宣布職位傳承計劃的阿里巴巴集團(BABA.N)董事局主席馬雲周四表示，在明年退居二線之後，他不會考慮重回一線領導崗位。未來除了教育和公益外，他還會考慮做一些有意思的事情，例如造酒。

他在出席天津夏季達沃斯論壇時指出，國內企業對中美貿易摩擦要有長期抗戰的心理準備。

“退休不代表離開阿里巴巴，若阿裏呼喚，我隨時會回來，但我不會做董事長應做的事情，不會做CEO應做的事情。”他指出。

阿里巴巴主要創始人、靈魂人物馬雲上周一宣布，將自明年9月10日起卸任董事局主席一職，由現任首席執行官（CEO）張勇接任。馬雲將全面配合張勇，為未來的組織過渡做好準備。在明年9月10日之後，馬雲仍將繼續擔任阿裏巴巴董事會成員，直至2020年阿裏巴巴年度股東大會；而張勇在明年9月接任董事局主席後，仍將擔任CEO一職。

他說，創始人就像孩子的父母，小時候可以教一點。真愛這個孩子，就讓他去，孩子必需要接受考驗。

他指出，阿里巴巴已做好人才梯隊建設、組織建設、文化建設，“如果我算第一代的話，我們五代領導人的梯隊建設都做好了。”

在談及未來他要幹的有意思事情時，他表示會考慮造酒。不過他未透露更多細節。

在9月10日馬雲致員工和股東等的公開信中，對於他未來的安排曾埋下伏筆，“世界那麽大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？！”

**做好長期準備**

他認為，中國企業對於中美貿易摩擦要做好持續20年的心理準備，他強任他強，月亮照大江，企業需要踏踏實實做好自己的事。

對於當前的經濟形勢，他認為，在當前技術變革、中美貿易戰、企業轉型升級的情況下，企業將始終面臨內部增長挑戰及外部競爭壓力。未來形勢會不好，但形勢不好也會有好企業。

他坦言，經營一家企業，經濟形勢好了競爭就惡劣了。形勢壞的時候，是容易誕生了不起企業的時刻，形勢好的時候容易誕生普通的企業。

“有一定規模的企業，如果沒有經歷過經濟周期性的打擊，沒有經歷過天災人禍的打擊，這個企業是沒有抗擊打能力的。”他說。

他還指出，全社會應高度重視最近這一波技術革命，互聯網進化速度越來越快。往往一場技術革命，處理不對就會演變成一場社會革命，社會應適應技術革命所帶來的挑戰。

路透上海9月20日