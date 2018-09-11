傳中資行不拆借 CNH Hibor陡升 金管局調用68%人民幣日回購額度應急

中國人行釋放流動性空間不大，加上市傳中資行刻意不拆出資金，令離岸人民幣 (CNH) 流動性偏緊，CNH 拆款利率進一步上升，1 周至 1 個月拆款利率逼近 5%。

路透數據顯示，昨 (10) 日下午 16:00，金管局 100 億元人民幣日間回購協議流動性安排的額度被調用 67.8 億元，金管局指定的一級流動性提供行也提供了 60 億元的流動性。

除了日間回購協議流動性安排之外，金管局在 2016 年 10 月底指定了 9 家銀行作為香港離岸人民幣市場的一級流動性提供行，計劃的總額度也由原來的人民幣 140 億元增加至 180 億元。

根據財資市場公會的資料顯示，昨日 CNH 拆款利率再全線上升，其中隔夜拆利率升 69 個點子，報 3.82%，創 6 月 20 日以來新高；1 周至 1 個月拆款利率升上至逾 4.9%；2 個月至 1 年期拆款利率則升至逾 4.6%。

圖：香港財資市場公會

離岸人民幣 (CNH) 短端掉期點亦有所上行，隔夜掉期隱含利率一度觸及 5.098%，創 2017 年 6 月 1 日以來新高。

由於離岸人民幣並沒有真正的貨幣市場，機構主要通過掉期市場來獲得資金，通常隔夜掉期點隱含利率就是貨幣市場的利率，而通常隔夜拆款利率此前大多在 2% 上下。

交易員指出，人民幣在岸及離岸拆款利率偏高，因人行暫停逆回購及中期借貸便利 (MLF) 未有出現超額，反映人行再放鬆流動性的空間不大，令拆款利率居高不下。離岸市場不排除有中資銀行刻意不拆出資金，以致離岸流動性較緊。

此外，離岸人民幣流動性趨緊，拆款利率上升，將加重做空人民幣的成本，這也導致市場對人民幣流動性的需求更為急切。

《星島日報》引述華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，預料 CNH Hibor 將持續高企，因人行不願見處於弱勢的人民幣太弱，在維穩前提下，不會讓市場預期人民幣利率會有明顯的下跌空間，故相信短期人民幣可守著 6.9 水平。

交易員認為，美國經濟數據強勁，美元指數延續上週五 (7 日) 偏強走勢，加上美國總統川普威脅升級中美貿易戰，客盤購匯需求料續推低人民幣，關注監管是否會出台更多穩定市場預期舉措。

人民幣中間價昨報 6.8389，下跌 177 點子。離岸價早盤雖一度高見 6.8540，升 151 點子，但其後低見 6.8767，截至晚上 10 時報 6.8667，升 24 點子，最新報 6.8555 兌 1 美元，或 + 0.2%。