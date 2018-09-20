盤前財經大事搶先讀2018年9月20日

今日操盤前瞻

經部公布 8 月外銷訂單統計

美國上周初領失業金人數

日本自民黨改選黨魁

歐元區 9 月消費者信心指數

股臨會：訊連

法說會：三芳、元禎、永信

除權息：昆盈、龍邦、新光金

減資暫停交易：大聯大、茂達、驊宏資、捷波

川普加稅沒在怕 陸媒：貿易戰使中國變得更強

美中貿易戰再升級，中國日前宣布，對價值 600 億美元的美國進口商品，加徵關稅；此外，陸媒評論亦稱，北京當局不會屈服於美方的關稅攻勢，中國將在貿易戰中，變得更強。閱讀全文...

馬雲：為美國創造 100 萬就業機會的承諾 已無法實現

中國零售業巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 的創辦人兼董事長馬雲表示，由於中美之間持續的貿易衝突，協助美國創造 100 萬個職位的承諾已無法實現。閱讀全文...

鴻海自有品牌、代工業務雙管齊下 超車冠捷登電視代工龍頭

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新研究報告，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康 (Foxconn) 受惠自有品牌 Sharp 電視經營有成，以及 Sony、VIZIO 代工業務拉動下，預期將超越冠捷 (TPV)，登上 2018 年全球電視整機代工廠出貨龍頭寶座。閱讀全文...

〈美對我反傾銷調查〉受調國中獲判稅率最低 經部：業者仍有機會

美國商務部於美東時間 18 日公布對台灣輸美 PET 樹脂反傾銷稅率之終判結果，我國廠商獲判稅率為 5.16% 至 45% 之間；經濟部國貿局指出，相較於其他受調國，獲判稅率較低，加上部份業者將產線移往海外，仍有繼續經營美國市場的機會。閱讀全文...

資料中心未落腳台灣 臉書高層來台備受矚目

Facebook 的亞洲首座資料中心確定落腳新加坡後，經濟部曾出面表示，近期將有具代表性的 Facebook 高層來台，而 Facebook 昨 (19) 日發出的媒體邀請函，也證實全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋 (Dan Neary) 將於下周三 (26 日) 來台，由於可望宣布與台灣政府的新合作計畫，也讓雙方首次官方會面，備受關注。閱讀全文...