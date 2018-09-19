〈美對我反傾銷調查〉受調國中獲判稅率最低 經部：業者仍有機會

美國商務部於美東時間 18 日公布對台灣輸美 PET 樹脂反傾銷稅率之終判結果，我國廠商獲判稅率為 5.16% 至 45% 之間；經濟部國貿局指出，相較於其他受調國，獲判稅率較低，加上部份業者將產線移往海外，仍有繼續經營美國市場的機會。

國貿局指出，相較於其他受調國韓國、巴西、印尼及巴基斯坦，最低傾銷率 8.23%、最高 275.89%，台廠獲判稅率較低，且部分業者也表示，仍有繼續經營美國市場的機會；另有業者已將部分生產線布局海外，將研議未來營運之策略。

國貿局指出，美國為台灣 PET 樹酯第二大出口市場，僅次於日本，根據海關統計，今年 1-8 月台灣出口至美國 PET 金額為 5747 萬美元 (約新台幣 18 億元)，去年台灣銷往美國 PET 金額為 1.4 億美元 (約新台幣 43 億元)。

其中台廠輸美產品主要為瓶用 PET，供製作寶特瓶之用，主要競爭對手為美國當地業者，美國原已對進口 PET 樹酯課徵 6.5% 之關稅，反傾銷案終判結果將提高我輸美 PET 樹酯成本。

依美國海關資料顯示，2017 年美自我進口受調產品金額為 1.54 億美元，佔美國總進口量之比例為 14.7%，僅次於墨西哥，為美國第二大供應國，其次依序為巴西、韓國、加拿大、巴基斯坦及印尼等。

國貿局表示，為協助廠商因應國外反傾銷等貿易救濟案件，訂有相關補助辦法，對涉案廠商聘請律師、會計師或顧問應訴之費用提供部分補助，目前人纖公會已申請相關補助進行協助事宜。