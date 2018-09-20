蘋概股走弱 嘉聯益跌破38元現增價

嘉聯益 (6153-TW) 把握蘋果 LCP 軟板天線訂單契機，完成辦理現增籌資，並在桃園觀音購置大型現有廠房，以供設備進駐量產，但蘋果概念股近期頻頻走弱，嘉聯益股價今 (20) 日開平走低，早盤最低 37.35 元，跌破年初現增價 38 元價位。

嘉聯益在桃園觀音廠開出的蘋果 LCP 軟板天線產能，已在 8 月進入量產，本月將明顯貢獻嘉聯益營收，預計嘉聯益 9 月營收將較 8 月 12.81 億元，有較大的月增幅。

嘉聯益今年以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，在 3 月 16 日宣布完成募集，並由蘋果供應鏈金屬機殼廠可成 (2474-TW) 集團，以 11.27 億元認購現增股，協助此次市場籌資完成，但可成已處分部分該公司認購的部分股權。

嘉聯益投入大筆資金開發蘋果手機用 LCP 基材軟板天線，今年正式與日本村田製作所的產品較量，法人也估，嘉聯益觀音新廠今年第 3 季起投產後，單月營收貢獻最高將達 10 億元以上，今年可望單月營收可望衝上 20 億元以上創歷史新高。進入 9、10 月出貨旺季，營收可望跳躍式成長。

外資看好，村田製作所將取得蘋果 70% LCP 軟板天線訂單，嘉聯益取得 30%， 對嘉聯益而言，手機走向 5G 高頻、高速傳輸，NFC、Wi-Fi、GPS 等通訊模組，有助 LCP 軟板天線需求成長，也是嘉聯益擴廠的另一層考量，嘉聯益將可藉此取得更多 LCP 軟板天線訂單提升市占率。

嘉聯益觀音新廠主要是為生產蘋果軟板，該廠獲蘋果資金、設備奧援，可降低嘉聯益成本負擔，強化生產競爭力，對嘉聯益而言是正面助力，嘉聯益今年第 2 季稅後純益 1.14 億元，每股純益 0.29 元，毛利率 16% 優於預期，上半年稅後純益 1.49 億元，每股純益為 0.4 元。