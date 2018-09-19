智邦原料供應回穩 Q4樂觀以對 400G估明年Q2全面布建

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理李志強指出，下半年原料供貨狀況好轉，出貨狀況回溫，對第四季「樂觀以對」，且 400G 產品逐步穩定，年底起晶片產出後，若光纖模組到位後，明年第二季可望全面布建。

李志強指出，目前 400G Switch 產品逐漸穩定，預計年底晶片可望產出，目前主要卡在光纖模組尚未開出，因此他預估真正全面布建時間點將落在明年第二季。

李志強表示，大家都關心 400G Switch 的進度，但其實目前 100G 需求還是非常廣大，且 400G 晶片技術可以擴及 100G 產品，有助擴展其需求，預估 100G 還可以走好幾年，且公司已經在研發 800G，要領先技術。

而 2020 年 5G 將商轉，智邦可望大啖商機，李志強指出，公司的專長是基地台後的基礎建設。

至於美中貿易戰，李志強指出，目前從訂單來看，並沒有劇烈的變化，由大陸銷往美國的產品比重約 35%，也規劃會在台灣擴廠，目前智邦在今年中國深圳增加 2 條 SMT，台灣也有 3 條高速 SMT 的建置，未來將動態調配。

智邦 8 月營收高達 43.19 億元，首度突破 40 億元，創歷史單月新高，月增高達 38.6%，年增亦近 4 成 39.34%，累計前 8 月營收 262.36 億元，年增 13.7%。

智邦上半年雖然受到原料供應不順，加上成本走揚影響，本業動能受到干擾，但在美元走強匯兌挹注下，稅後純益 13.19 億元，年增 2.7%，每股純益為 2.38 元。