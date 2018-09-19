鴻海自有品牌、代工業務雙管齊下 超車冠捷登電視代工龍頭

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新研究報告，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康 (Foxconn) 受惠自有品牌 Sharp 電視經營有成，以及 Sony、VIZIO 代工業務拉動下，預期將超越冠捷 (TPV)，登上 2018 年全球電視整機代工廠出貨龍頭寶座。

鴻海集團經營的自有品牌 Sharp，受到上半年面板快速跌價以及小米電視崛起等因素影響，雖然出貨量無法如去年大幅躍進，但預期仍可維持小幅成長；加上 Sony 以及 VIZIO 的代工業務保持穩定，整體代工業務維持一定水準，總出貨量預估為 1650 萬台，有機會一舉超越冠捷成為電視代工龍頭。

去年出貨量排名第一的冠捷，則面臨中國互聯網品牌的財務危機以及北美主力代工客戶 VIZIO 的轉單衝擊，雖然冠捷力圖衝刺 Philips、AOC 等自有品牌的銷售，但仍無法扭轉整體年出貨量衰退的狀況，預估今年的電視代工出貨總量為 1530 萬台，退居第二。

至於第三及第四名分別為 TCL 以及京東方視訊 (BOEVT)，排名第三的 TCL 受惠於小米電視今年在中國以及東南亞市場的銷售大幅成長，代工業務可望持續成長，出貨量上看 1040 萬台。

第四名的 BOEVT 今年上半年受到面板價格大幅下跌影響，集團面板獲利不如以往，也迫使 BOEVT 放棄了部分低價的電視代工訂單，並專注在三星和 LGE 等大型品牌客戶的業務開展，預估 BOEVT 今年整體的出貨量為 950 萬台。

其他像是惠科 (HKC)、群創 (INX) 等面板廠皆積極整合下游電視代工業務，康冠 (KTC)、兆馳 (AMTC) 等中國代工廠在代工成本上仍具一定競爭優勢，都將使得未來電視代工市場的競爭更加激烈。

WitsView 研究經理楊晴翔指出，全球前四大電視整機代工廠皆擁有集團內部面板資源的優勢，除了報價策略更有彈性，在面板供應緊張時，更容易獲取客戶訂單；另外從業務型態發展可以發現，由於全球電視市場高速成長的趨勢已不復見，傳統電視代工廠也逐漸從純代工型態演變成利用經營自有品牌來穩固出貨量。

不過自有品牌對於代工廠來說可謂是兩面刃，因為在代工業務不穩定時，經營自有品牌讓各廠得以維持基本稼動率，但是如三星、LGE 等國際品牌在尋找代工合作夥伴時，又會擔心自有品牌色彩太過濃厚的代工廠，會存在資源分配以及市場衝突等隱憂。

WitsView 認為，2 種代工模式各有優劣，未來也會同時並存，代工廠的策略最終仍是要回歸到降低品牌於終端市場的衝突性、強化對面板資源的掌控以及提升代工成本競爭力等關鍵因素，才能滿足客戶需求與穩固訂單。