〈臉書高層來台〉資料中心未落腳台灣 高層來台備受矚目

Facebook 的亞洲首座資料中心確定落腳新加坡後，經濟部曾出面表示，近期將有具代表性的 Facebook 高層來台，而 Facebook 今 (19) 日發出的媒體邀請函，也證實全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋 (Dan Neary) 將於下周三 (26 日) 來台，由於可望宣布與台灣政府的新合作計畫，也讓雙方首次官方會面，備受關注。

Facebook 近期宣布，將耗資 10 億美元在新加坡興建亞洲首座資料中心，除讓積極爭取的彰化縣政府希望落空外，也在國內掀起討論聲浪。

當時經濟部也趕緊出面表示，雖然 Facebook 資料中心不會落腳台灣，但台灣 Facebook 用戶數高達 1900 萬，是全球最活躍的市場之一，無論後續將採取何種合作形式或投資發展，台灣肯定有繼續成長的空間。

經濟部也強調，長期以來都與 Facebook 保持相當頻繁的互動與溝通，部長沈榮津今年 7 月率團訪問 Facebook 總部時，曾轉交邀請函，盼能邀請高層來台參訪，商討更多合作計畫，且已獲 Facebook 正面回應，近期內將有具代表性的高層來台。

而 Facebook 今日發出媒體邀請函，也證實將由全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋 (Dan Neary) 於下周三 (26 日) 來台，與政府高層會面，由於此次可望宣布與台灣政府的新合作計畫，也讓雙方首次的官方會面，備受外界關注。