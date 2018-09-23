〈Q3財報搶先看〉承啟維持高毛利產品 獲利表現可期

挖礦潮退燒，二線顯卡廠承啟 (2425-TW) 營收衰退，但維持高毛利產品組合，今年每股純益接連兩季創 3 年來單季新高，7 月自結稅後純益表現持穩，外界看好第 3 季獲利。

承啟今年調整產品組合，加上七彩虹在中國電競市場告捷，今年第 1 季起毛利率站上雙位數，連續兩季每股純益刷新 3 年來單季新高。即便挖礦潮退去，承啟今年營收年減近 3 成，7 月自結稅後純益 0.32 億元、每股純益 0.31 元，與去年同期相比仍是虧轉盈，並維持在第 2 季獲利水準之上。

法人預估，承啟在高毛利產品組合挹注下，今年稅後純益表現可預期將優於去年，隨著第 3 季消費旺季來臨，雖然輝達新版 RTX 系列顯卡尚未上市，不過對承啟而言，原有的 GTX 系列已經貢獻高毛利，看好承啟第 3 季獲利表現。

另一間設備商帆宣 (6196-TW) 手上訂單滿載， 7 至 8 月營收年增 44.69%，遠超法人預期，第 3 季受惠景氣加溫，營收、獲利可望雙雙走揚。

帆宣累計 7 至 8 月營收達 44.38 億元，年增 44.69%，已超出法人預期，加上手上訂單已經滿載，包括現有南科新廠，及樺漢集團合作業務，都有助營收及獲利成長。

帆宣第 2 季稅後純益 2.16 億元，年增 69.6%，每股純益 1.22 元，上半年稅後純益 4.26 億元，年增 50.43%，每股純益 2.39 元，已達去年全年的 63.4%，並寫歷史新高，市場看好第 3 季獲利表現。

受惠景氣表現，加上半導體製程持續前進，帆宣旗下代理、製造、工程等訂單內容都同步成長，預計到年底公司訂單及營運都會呈現健康成長的狀態。